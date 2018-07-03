Aeron JJN Scalper EA

Autor de la idea - Hemant Agarwal, autor del código MQ5 - barabashkakvn.

El Asesor Experto coloca las órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop.

Los precios para las órdenes pendientes se buscan en el array de 100 últimas barras. Al colocar una orden, su precio se calcula a base del margen mínimo para este símbolo (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL).





Parámetros de entrada

Lots - volumen de la orden pendiente;

- volumen de la orden pendiente; Trailing Stop (in pips) - Trailing;

- Trailing; Trailing Step (in pips) - paso del trailing;

- paso del trailing; Reset time (minutes) - tiempo de vida de la orden pendiente (en minutos);

(minutes) - tiempo de vida de la orden pendiente (en minutos); Doji diff 1 - tamaño mínimo de la barra #1;

- tamaño mínimo de la barra #1; Doji diff 2 - tamaño mínimo de la barra después de la barra #1;

- tamaño mínimo de la barra después de la barra #1; magic number - identificador únici del EA.

Símbolo USDJPY,H1: