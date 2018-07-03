CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Aeron JJN Scalper EA - Asesor Experto para MetaTrader 5

Autor de la idea - Hemant Agarwal, autor del código MQ5 - barabashkakvn.

El Asesor Experto coloca las órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop.

Los precios para las órdenes pendientes se buscan en el array de 100 últimas barras. Al colocar una orden, su precio se calcula a base del margen mínimo para este símbolo (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL).


Parámetros de entrada

  • Lots - volumen de la orden pendiente;
  • Trailing Stop (in pips) - Trailing;
  • Trailing Step (in pips) - paso del trailing;
  • Reset time (minutes) - tiempo de vida de la orden pendiente (en minutos);
  • Doji diff 1 - tamaño mínimo de la barra #1;
  • Doji diff 2 - tamaño mínimo de la barra después de la barra #1;
  • magic number - identificador únici del EA.

Símbolo USDJPY,H1:

Aeron JJN Scalper EA

