Aeron JJN Scalper EA - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 823
-
Autor de la idea - Hemant Agarwal, autor del código MQ5 - barabashkakvn.
El Asesor Experto coloca las órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop.
Los precios para las órdenes pendientes se buscan en el array de 100 últimas barras. Al colocar una orden, su precio se calcula a base del margen mínimo para este símbolo (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL).
Parámetros de entrada
- Lots - volumen de la orden pendiente;
- Trailing Stop (in pips) - Trailing;
- Trailing Step (in pips) - paso del trailing;
- Reset time (minutes) - tiempo de vida de la orden pendiente (en minutos);
- Doji diff 1 - tamaño mínimo de la barra #1;
- Doji diff 2 - tamaño mínimo de la barra después de la barra #1;
- magic number - identificador únici del EA.
Símbolo USDJPY,H1:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20195
