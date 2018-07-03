El indicador muestra la estimación del estado actual del mercado a base de la correlación entre tres medias móviles.



Al usar los ajustes predefinidos, los colores serán los siguientes:

Verde claro — tendencia alcista.

— tendencia alcista. Verde — es posible el inicio de una tendencia alcista.

— es posible el inicio de una tendencia alcista. Rojo — tendencia bajista.

— tendencia bajista. Naranja — es posible el inicio de una tendencia bajista.

— es posible el inicio de una tendencia bajista. Gris — mercado volátil.



Usted tiene disponible el conjunto habitual de las medias (SMA, EMA, SMMA и LWMA) y el conjunto estándar de precios para su cálculo.