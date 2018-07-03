Pon "Me gusta" y sigue las noticias
3 MAs Market - indicador para MetaTrader 5
El indicador muestra la estimación del estado actual del mercado a base de la correlación entre tres medias móviles.
Al usar los ajustes predefinidos, los colores serán los siguientes:
- Verde claro — tendencia alcista.
- Verde — es posible el inicio de una tendencia alcista.
- Rojo — tendencia bajista.
- Naranja — es posible el inicio de una tendencia bajista.
- Gris — mercado volátil.
Usted tiene disponible el conjunto habitual de las medias (SMA, EMA, SMMA и LWMA) y el conjunto estándar de precios para su cálculo.
