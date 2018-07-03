CodeBaseSecciones
Indicadores

3 MAs Market - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
830
Ranking:
(17)
Publicado:
3 MAs Market.mq5 (7.88 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador muestra la estimación del estado actual del mercado a base de la correlación entre tres medias móviles.

Al usar los ajustes predefinidos, los colores serán los siguientes:

  • Verde claro — tendencia alcista.
  • Verde — es posible el inicio de una tendencia alcista.
  • Rojo — tendencia bajista.
  • Naranja — es posible el inicio de una tendencia bajista.
  • Gris — mercado volátil.

Usted tiene disponible el conjunto habitual de las medias (SMA, EMA, SMMA и LWMA) y el conjunto estándar de precios para su cálculo.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/20188

