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Days of the week - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор показывает в виде гистограммы текущий день недели. Правило гистограммы совпадает с нумерацией дня недели в структуре MqlDateTime:
struct MqlDateTime { int year; // год int mon; // месяц int day; // день int hour; // час int min; // минуты int sec; // секунды int day_of_week; // день недели (0-воскресенье, 1-понедельник, ... ,6-суббота) int day_of_year; // порядковый номер в году (1 января имеет номер 0) };
Индикатор "Days of the week" можно применять на таймфрейме D1 совместно с индикатором объемов "Volumes" для визуального поиска закономерностей между днями недели и объемами:
Рис. 1. Пример сочетания индикатора "Days of the week" и "Volumes"
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