Индикатор показывает в виде гистограммы текущий день недели. Правило гистограммы совпадает с нумерацией дня недели в структуре MqlDateTime:

struct MqlDateTime { int year; int mon; int day; int hour; int min; int sec; int day_of_week; int day_of_year; };





Индикатор "Days of the week" можно применять на таймфрейме D1 совместно с индикатором объемов "Volumes" для визуального поиска закономерностей между днями недели и объемами:

Рис. 1. Пример сочетания индикатора "Days of the week" и "Volumes"