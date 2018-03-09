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Индикаторы

Days of the week - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2418
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Индикатор показывает в виде гистограммы текущий день недели. Правило гистограммы совпадает с нумерацией дня недели в структуре MqlDateTime:

struct MqlDateTime 
  { 
   int year;           // год 
   int mon;            // месяц 
   int day;            // день 
   int hour;           // час 
   int min;            // минуты 
   int sec;            // секунды 
   int day_of_week;    // день недели (0-воскресенье, 1-понедельник, ... ,6-суббота) 
   int day_of_year;    // порядковый номер в году (1 января имеет номер 0) 
  };


Индикатор "Days of the week" можно применять на таймфрейме D1 совместно с индикатором объемов "Volumes" для визуального поиска закономерностей между днями недели и объемами:

Days of the week

Рис. 1. Пример сочетания индикатора "Days of the week" и "Volumes"

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Индикатор для автоматического рисования трендовых линий по фракталам на заданном таймфрейме.

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