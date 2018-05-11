無料でロボットをダウンロードする方法を見る
曜日 - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標では曜日がヒストグラムとして表示されます。ヒストグラムのルールはMqlDateTime構造体の曜日の番号付けに従います。
struct MqlDateTime { int year; // 年 int mon; // 月 int day; // 日 int hour; // 時間 int min; // 分 int sec; // 秒 int day_of_week; // 曜日（0-日、1-月 ... 、6-土) int day_of_year; // 1年での日の番号（1月1日が0） };
曜日と数量間の依存関係を視覚的に検索するためには、「曜日」指標を「数量」指標と共にD1時間枠に適用することができます。
図1 「曜日」指標と「数量」指標の組み合わせの例
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20191
