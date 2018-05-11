この指標では曜日がヒストグラムとして表示されます。ヒストグラムのルールはMqlDateTime構造体の曜日の番号付けに従います。

struct MqlDateTime { int year; int mon; int day; int hour; int min; int sec; int day_of_week; int day_of_year; };





曜日と数量間の依存関係を視覚的に検索するためには、「曜日」指標を「数量」指標と共にD1時間枠に適用することができます。

図1 「曜日」指標と「数量」指標の組み合わせの例