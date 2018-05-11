コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

曜日 - MetaTrader 5のためのインディケータ

2018-05-11
この指標では曜日がヒストグラムとして表示されます。ヒストグラムのルールはMqlDateTime構造体の曜日の番号付けに従います。

struct MqlDateTime 
  { 
   int year;           // 年
   int mon;            // 月
   int day;            // 日
   int hour;           // 時間
   int min;            // 分
   int sec;            // 秒
   int day_of_week;    // 曜日（0-日、1-月 ... 、6-土)
   int day_of_year;    // 1年での日の番号（1月1日が0）
  };


曜日と数量間の依存関係を視覚的に検索するためには、「曜日」指標を「数量」指標と共にD1時間枠に適用することができます。

曜日

図1　「曜日」指標と「数量」指標の組み合わせの例

