CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Scripts

ProfLine - script para MetaTrader 5

Evgeniy Trofimov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Igor Radko
Visualizaciones:
1594
Ranking:
(37)
Publicado:
ProfLine.mq5 (11.54 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Como base ha sido tomado el código de Eugene Trofimov https://www.mql5.com/es/code/10007 en el lenguaje MQL4.

El script calcula y muestra en el gráfico los niveles del break even separadamente para las posiciones abiertas BUY y SELL.

Línea del beneficio para las órdenes BUY (color azul)

Línea del beneficio para las órdenes SELL (color rojo)

Es necesario reiniciar el script después del cambio del número de posiciones.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20189

3 MAs Market 3 MAs Market

El indicador muestra la estimación del estado actual del mercado a base de la correlación entre tres medias móviles.

Candle Closing Time Remaining (CCTR) MT5 Candle Closing Time Remaining (CCTR) MT5

Versión del indicador Candle Closing Time Remaining (CCTR) para MetaTrader 5. El indicador muestra el tiempo restante hasta el cierre de la vela.

Days of the week Days of the week

Histograma de los días la semana.

Trend RDS Trend RDS

Reconocimiento de la tendencia a base de tres últimas barras.