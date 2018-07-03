Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ProfLine - script para MetaTrader 5
- Igor Radko
- 1594
Como base ha sido tomado el código de Eugene Trofimov https://www.mql5.com/es/code/10007 en el lenguaje MQL4.
El script calcula y muestra en el gráfico los niveles del break even separadamente para las posiciones abiertas BUY y SELL.
Es necesario reiniciar el script después del cambio del número de posiciones.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20189
