Trend RDS - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
762
Ranking:
(19)
Publicado:
Trend RDS.mq5 (35.51 KB) ver
Autor de la idea - bobby, autor del código MQ5 - barabashkakvn.

Este Asesor Experto reconoce la tendencia según las tres últimas barras formadas.

El trader puede establecer el tiempo durante el cual el EA va a analizar tres barras anteriores hasta esta hora, y identificar si se trata de una tendencia alcista o bajista. Al final, el EA abrirá una posición en dirección contraria, o va a seguir la tendencia (si se ha girado). Puede utilizarse para las noticias.

Trend RDS

Los resultados de la prueba en EURUSD, M30 en modo de generación de los ticks «Cada tick a base de ticks reales»:

Trend RDS test real ticks

Days of the week Days of the week

Histograma de los días la semana.

ProfLine ProfLine

El script dibuja las líneas horizontales del beneficio para las órdenes BUY (color azul) y SELL (color rojo).

Aeron JJN Scalper EA Aeron JJN Scalper EA

El Asesor Experto coloca las órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop. Verificación del margen mínimo para las órdenes en puntos (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL).

Parabolic_TrailingStop Parabolic_TrailingStop

Utilidad para introducir el Trailing Stop con el indicador "Parabolic SAR".