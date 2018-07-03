Autor de la idea - bobby, autor del código MQ5 - barabashkakvn.

Este Asesor Experto reconoce la tendencia según las tres últimas barras formadas.

El trader puede establecer el tiempo durante el cual el EA va a analizar tres barras anteriores hasta esta hora, y identificar si se trata de una tendencia alcista o bajista. Al final, el EA abrirá una posición en dirección contraria, o va a seguir la tendencia (si se ha girado). Puede utilizarse para las noticias.

Los resultados de la prueba en EURUSD, M30 en modo de generación de los ticks «Cada tick a base de ticks reales»: