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周内日期 - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov
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4.8 (180)
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该指标将周内的当前日期显示为直方图。 直方图规则与 MqlDateTime 结构中的 日期编号 匹配:

struct MqlDateTime 
  { 
   int year;           // 年份 
   int mon;            // 月份
   int day;            // 日
   int hour;           // 时
   int min;            // 分
   int sec;            // 秒
   int day_of_week;    // 周内日期 (0-周日, 1-周一, ... ,6-周六)
   int day_of_year;    // 年内日期 (一月一日为 0)
  };


"周内日期" 指标可应用于 D1 时间帧以及 "交易量" 指标，用于直观搜索周内日期与交易量之间的相关性:

周内日期

图例 1. "周内日期" 和 "交易量" 组合的例子

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20191

FarhadCrab1 FarhadCrab1

基于两条 iMA (移动平均线，MA) 和一条 iSAR (抛物线型 SAR) 的智能交易系统。 持仓尾随。

Cross_Line_Trader Cross_Line_Trader

当价格穿过指标线对象时，智能交易系统将开仓。

趋势 RDS 趋势 RDS

基于最后三根柱线检测趋势。

Aeron JJN Scalper EA Aeron JJN Scalper EA

放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单的智能交易系统。 包括检查订单最小距离点数 (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)。