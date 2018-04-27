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该指标将周内的当前日期显示为直方图。 直方图规则与 MqlDateTime 结构中的 日期编号 匹配:
struct MqlDateTime { int year; // 年份 int mon; // 月份 int day; // 日 int hour; // 时 int min; // 分 int sec; // 秒 int day_of_week; // 周内日期 (0-周日, 1-周一, ... ,6-周六) int day_of_year; // 年内日期 (一月一日为 0) };
"周内日期" 指标可应用于 D1 时间帧以及 "交易量" 指标，用于直观搜索周内日期与交易量之间的相关性:
图例 1. "周内日期" 和 "交易量" 组合的例子
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20191
FarhadCrab1
基于两条 iMA (移动平均线，MA) 和一条 iSAR (抛物线型 SAR) 的智能交易系统。 持仓尾随。Cross_Line_Trader
当价格穿过指标线对象时，智能交易系统将开仓。
趋势 RDS
基于最后三根柱线检测趋势。Aeron JJN Scalper EA
放置 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单的智能交易系统。 包括检查订单最小距离点数 (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL)。