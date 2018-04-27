该指标将周内的当前日期显示为直方图。 直方图规则与 MqlDateTime 结构中的 日期编号 匹配:

struct MqlDateTime { int year; int mon; int day; int hour; int min; int sec; int day_of_week; int day_of_year; };





"周内日期" 指标可应用于 D1 时间帧以及 "交易量" 指标，用于直观搜索周内日期与交易量之间的相关性:

图例 1. "周内日期" 和 "交易量" 组合的例子