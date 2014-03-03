CodeBaseSecciones
TrendManagerOpen - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1104
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
Autor:

Matt Kennel

Indicador detector de tendencia en forma de nube de color.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el Code Base de mql4.com el 06-11-2007. 

Figura 1. Indicador TrendManagerOpen

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2017

