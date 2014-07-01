Participe de nossa página de fãs
TrendManagerOpen - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1321
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Matt Kennel
Um indicador detector de tendência desenhado na forma de uma nuvem colorida.
Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 06.11.2007.
Figura 1. O gerente TrendManagerOpen
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2017
