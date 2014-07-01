CodeBaseSeções
Indicadores

TrendManagerOpen - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1321
(24)
Autor real:

Matt Kennel

Um indicador detector de tendência desenhado na forma de uma nuvem colorida.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Código em 06.11.2007.

Figura 1. O gerente TrendManagerOpen

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2017

