Indicadores

MACD On Chart - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1972
Ranking:
(31)
Publicado:
Actualizado:
Autor:

Khashayar Talebi

Indicador de señal de semáforo que utiliza un histograma MACD. El indicador genera señales de trading cuando el histograma MACD avanza hacia la línea de señal.

Figura 1. Indicador MACD_On_Chart

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2015

DeMarker_3HTF DeMarker_3HTF

Tres osciladores DeMarker de tres marcos temporales diferentes en un único gráfico.

Accelerator_Signal Accelerator_Signal

Acelerador Bill Williams que permite ajustar la precisión, e incorpora una línea de señal adicional en forma de nube de color.

TrendManagerOpen TrendManagerOpen

Indicador detector de tendencia en forma de nube de color.

UltraWPR_HTF_Signal_BG UltraWPR_HTF_Signal_BG

UltraWPR_HTF_Signal_BG muestra información de la dirección de la tendencia basándose en los datos del indicador UltraWPR, en una barra seleccionada como un objeto gráfico con una indicación coloreada de tendencia, o dirección de la operación, y da alertas o señales de audio y envía notificaciones a un smartphone.