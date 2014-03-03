Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MACD On Chart - indicador para MetaTrader 5
Khashayar Talebi
Indicador de señal de semáforo que utiliza un histograma MACD. El indicador genera señales de trading cuando el histograma MACD avanza hacia la línea de señal.
Figura 1. Indicador MACD_On_Chart
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2015
Tres osciladores DeMarker de tres marcos temporales diferentes en un único gráfico.Accelerator_Signal
Acelerador Bill Williams que permite ajustar la precisión, e incorpora una línea de señal adicional en forma de nube de color.
Indicador detector de tendencia en forma de nube de color.UltraWPR_HTF_Signal_BG
UltraWPR_HTF_Signal_BG muestra información de la dirección de la tendencia basándose en los datos del indicador UltraWPR, en una barra seleccionada como un objeto gráfico con una indicación coloreada de tendencia, o dirección de la operación, y da alertas o señales de audio y envía notificaciones a un smartphone.