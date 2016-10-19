コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

TrendManagerOpen - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
944
評価:
(24)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Matt Kennel

色付きの雲の形として表されるトレンド検出指標

この指標はもともとMQL4で書かれ2007年11月6日にコードベースに公開されました。 

図1　TrendManagerOpenマネージャー

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2017

