Indicadores

DeMarker_3HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
983
Ranking:
(25)
Publicado:
Actualizado:
demarker_3htf.mq5 (12.15 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Tres osciladores DeMarker de tres marcos temporales diferentes en un único gráfico.

Figura 1. Indicador DeMarker_3HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2013

Accelerator_Signal Accelerator_Signal

Acelerador Bill Williams que permite ajustar la precisión, e incorpora una línea de señal adicional en forma de nube de color.

Awesome_Signal Awesome_Signal

Oscilador Impresionante de Bill Williams que permite ajustar la precisión, e incorpora una línea de señal adicional en forma de nube de color.

MACD On Chart MACD On Chart

Indicador de señal de semáforo que utiliza un histograma MACD.

TrendManagerOpen TrendManagerOpen

Indicador detector de tendencia en forma de nube de color.