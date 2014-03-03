Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
DeMarker_3HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 983
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Tres osciladores DeMarker de tres marcos temporales diferentes en un único gráfico.
Figura 1. Indicador DeMarker_3HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2013
Accelerator_Signal
Acelerador Bill Williams que permite ajustar la precisión, e incorpora una línea de señal adicional en forma de nube de color.Awesome_Signal
Oscilador Impresionante de Bill Williams que permite ajustar la precisión, e incorpora una línea de señal adicional en forma de nube de color.
MACD On Chart
Indicador de señal de semáforo que utiliza un histograma MACD.TrendManagerOpen
Indicador detector de tendencia en forma de nube de color.