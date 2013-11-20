CodeBaseРазделы
TrendManagerOpen - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Matt Kennel

Индикатор наличия тренда, выполненный в виде цветного облака.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.11.2007. 

Рис.1. Индикатор TrendManagerOpen

