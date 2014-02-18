请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
TrendManagerOpen - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1427
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
原作者：
Matt Kennel
以彩云形式绘制的一个趋势检测指标。
这个指标首先在MQL4中实现并于2007年11月6日在mql4.com的代码基地中发布。
图 1. TrendManagerOpen指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2017
图表上的MACD
一个使用MACD直方图的信号机指标。DeMarker_3HTF
在一个图表上带有三个不同时间框架的三相DeMarker振荡器。
UltraWPR_HTF_Signal_BG
UltraWPR_HTF_Signal_BG基于UltraWPR指标的数据，在作为图形对象的柱形上显示和趋势方向有关的信息，它带有趋势方向或者交易方向的彩色指示，并给出警报或音频信号，并发送推送通知到智能手机。TrendValue_HTF
在输入参数中提供时间框架可选项的TrendValue指标。