TrendManagerOpen - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der echte Autor:

Matt Kennel

Ein Trenderkennungsindikator gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 06.11.2007. 

Abbildung 1. Der TrendManagerOpen manager

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2017

