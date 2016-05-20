und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
TrendManagerOpen - Indikator für den MetaTrader 5
976
Der echte Autor:
Matt Kennel
Ein Trenderkennungsindikator gezeichnet in Form einer farbigen Wolke.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 06.11.2007.
Abbildung 1. Der TrendManagerOpen manager
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2017
