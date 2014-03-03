Pon "Me gusta" y sigue las noticias
TrendValue_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador TrendValue que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Periodo del gráfico del indicador
Hay que colocar el archivo compilado del indicador TrendValue.mq5 en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ del terminal cliente.
Figura 1. Indicador TrendValue_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2023
