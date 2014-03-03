UltraWPR_HTF_Signal_BG muestra información de la dirección de la tendencia basándose en los datos del indicador UltraWPR, en una barra seleccionada como un objeto gráfico con una indicación coloreada de tendencia, o dirección de la operación, y da alertas o señales de audio y envía notificaciones a un smartphone.

Indicador detector de tendencia en forma de nube de color.