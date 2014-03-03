CodeBaseSecciones
Indicadores

TrendValue_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1089
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
trendvalue.mq5 (11.44 KB) ver
trendvalue_htf.mq5 (12.29 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador TrendValue que permite seleccionar el marco temporal en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Periodo del gráfico del indicador

Hay que colocar el archivo compilado del indicador TrendValue.mq5 en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ del terminal cliente.

Figura 1. Indicador TrendValue_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2023

