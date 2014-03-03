UltraWPR_HTF_Signal_BG muestra información de la dirección de la tendencia basándose en los datos del indicador UltraWPR en una barra seleccionada como un objeto gráfico con una indicación coloreada de tendencia, o dirección de la operación, y da alertas o señales de audio y envía notificaciones a un smartphone cuando aparece una señal de compraventa.

Se representa un objeto gráfico en forma de fondo de color. El fondo tiene cuatro colores. Los colores pálidos indican una continuación de la tendencia, y los colores brillantes se emplean como señal de compraventa.

El indicador envía alertas y notificaciones sólo si el valor del parámetro de entrada:

input uint SignalBar= 0 ;

es mayor que uno. Las señales de sonido y las notificaciones de la barra cero son inútiles, ¡porque la señal del indicador en la barra cero puede cambiar y desaparecer!

Los parámetros de entrada se clasifican en tres grandes grupos:

Parámetros de entrada para dibujar una sesión:

Parámetros de entrada de UltraWPR: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int WPR_Period= 13 ; input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; input int StartLength= 3 ; input int WPhase= 100 ; input uint Step= 5 ; input uint StepsTotal= 10 ; input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; input int SmoothLength= 3 ; input int SmoothPhase= 100 ; Parámetros de entrada de UltraWPR_HTF_Signal_BG necesarios para la visualización del indicador: input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; Parámetros de entrada de UltraWPR_HTF_Signal necesarios para la generación de alertas y señales de audio:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

Si se utilizan varios UltraWPR_HTF_Signal_BG en un gráfico cada uno de ellos debe tener su propio Symbols_Sirname (etiquetas de nombres), correspondiente a un valor de variable string.

Hay que colocar el archivo compilado del indicador UltraWPR.mq5 en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ del terminal cliente.

Imágenes:

Fig. 1. Señal de continuación de tendencia basada en los datos del indicador UltraWPR_HTF_Signal_BG

Fig. 2. Señal de apertura de posición basada en los datos de UltraWPR_HTF_Signal_BG