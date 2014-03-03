Pon "Me gusta" y sigue las noticias
UltraWPR_HTF_Signal_BG - indicador para MetaTrader 5
UltraWPR_HTF_Signal_BG muestra información de la dirección de la tendencia basándose en los datos del indicador UltraWPR en una barra seleccionada como un objeto gráfico con una indicación coloreada de tendencia, o dirección de la operación, y da alertas o señales de audio y envía notificaciones a un smartphone cuando aparece una señal de compraventa.
Se representa un objeto gráfico en forma de fondo de color. El fondo tiene cuatro colores. Los colores pálidos indican una continuación de la tendencia, y los colores brillantes se emplean como señal de compraventa.
El indicador envía alertas y notificaciones sólo si el valor del parámetro de entrada:
input uint SignalBar=0; // El número de barras para obtener una señal (0 - barra en curso)
es mayor que uno. Las señales de sonido y las notificaciones de la barra cero son inútiles, ¡porque la señal del indicador en la barra cero puede cambiar y desaparecer!
Los parámetros de entrada se clasifican en tres grandes grupos:
- Parámetros de entrada para dibujar una sesión:
//+------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada de la sesión de dibujo | //+------------------------------------------------+ input bool SessionDrawOff=false; // Mostrar sesión en un periodo de no sesión input string SessionSirName="Asian"; // Nombre de la sesión input Hour StartHour=H00; // Hora de comienzo de la sesión input Min StartMinute=M00; // Minuto de comienzo de la sesión input uint SessionTime=480; // Duración de la sesión en minutos input color Up_Color=clrPaleTurquoise; // Color de crecimiento input color Buy_Color=clrLime; // Color de compra input color Sell_Color=clrDeepPink; // Color de caída input color Dn_Color=clrLightPink; // Color de venta
- Parámetros de entrada de UltraWPR:
//+------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Instrumento financiero input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Marco temporal para el cálculo del indicador input int WPR_Period=13; // Periodo del indicador WPR //--- input Smooth_Method W_Method=MODE_JJMA; // Método de promediación input int StartLength=3; // Inicio del periodo de promediación input int WPhase=100; // Periodo de promediación (-100..+100) //--- input uint Step=5; // Cambio de paso del periodo input uint StepsTotal=10; // Número de cambios de periodo //--- input Smooth_Method SmoothMethod=MODE_JJMA; // Método de suavizado input int SmoothLength=3; // Profundidad de suavizado input int SmoothPhase=100; // Parámetro de suavizado (-100..+100)
- Parámetros de entrada de UltraWPR_HTF_Signal_BG necesarios para la visualización del indicador:
//---- Opciones de visualización del indicador input uint SignalBar=0; // Número de barras para recibir una señal (0 - current bar) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nombre de las etiquetas del indicador input color IndName_Color=DarkOrchid; // Color del nombre del indicador input uint Font_Size=10; // Tamaño de la letra del nombre del indicador input int X_1=5; // Desplazamiento horizontal del nombre input int Y_1=-15; // Desplazamiento vertical del nombre input bool ShowIndName=true; // Muestra el nombre del indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Ubicación de la esquina
- Parámetros de entrada de UltraWPR_HTF_Signal necesarios para la generación de alertas y señales de audio:
//---- Configuración de las alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Opción para disparar la indicación input bool Push=true; // Permitir push de notificaciones input uint AlertCount=0; // Número de alertas producidas
Si se utilizan varios UltraWPR_HTF_Signal_BG en un gráfico cada uno de ellos debe tener su propio Symbols_Sirname (etiquetas de nombres), correspondiente a un valor de variable string.
Hay que colocar el archivo compilado del indicador UltraWPR.mq5 en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ del terminal cliente.
Imágenes:
Fig. 1. Señal de continuación de tendencia basada en los datos del indicador UltraWPR_HTF_Signal_BG
Fig. 2. Señal de apertura de posición basada en los datos de UltraWPR_HTF_Signal_BG
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2018
