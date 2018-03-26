Mejora de la primera versión OpenTime.





Novedades de la versión 2

Ahora se establecen dos intervalos temporales dentro de los cuales pueden abrirse las posiciones;

Se puede establecer los días de la semana durante los cuales se puede abrir las posiciones;

Para cada intervalo temporal se puede establecer (independientemente del otro) los siguientes parámetros: tipo del trading: BUY o SELL; Stop Loss; Take Profit.



El tamaño del lote y el trailing son los mismos para ambos intervalos temporales. En cada intervalo temporal, trabajamos sólo con una posición.

Para cada intervalo temporal, se genera su identificador único del EA (magic number). Para el intervalo #1 magic se establece en los parámetros de entrada:

input ushort InpTakeProfitTwo = 90 ; input string _____3_____= "Advisor Options" ; input ulong m_magic= 714479490 ; input ulong m_slippage= 30 ;

y se guarda en la variable interna m_magic_one, y magic number del intervalo temporal #2 se guarda en la variable interna m_magic_two, que es más grande a uno que m_magic_one:

#define m_magic_one m_magic #define m_magic_two m_magic_one+ 1 #include <Trade\PositionInfo.mqh>





Parámetros de entrada

Positions closing options Use closing time interval #1 - permitir/prohibir el cierre por el tiempo para el intervalo #1; Closing time interval #1 (ONLY hour:minute!) - hora del cierre del intervalo #1 (se toman en consideración sólo las HORAS y los MINUTOS); Use closing time interval #2 - permitir/prohibir el cierre por el tiempo para el intervalo #2; Closing time interval #2 (ONLY hour:minute!) - hora del cierre del intervalo #2 (se toman en consideración sólo las HORAS y los MINUTOS); Trailing stop ("0" -> trailing OFF) (in pips) - trailing ("0" significa que el parámetro está desactivado); Trailing Step (in pips) - paso del trailing.

Positions opening settings Trade on Monday - permitir/prohibir tradear el lunes; Trade on Tuesday - permitir/prohibir tradear el martes; Trade on Wednesday - permitir/prohibir tradear el miércoles; Trade on Thursday - permitir/prohibir tradear el jueves; Trade on Friday - permitir/prohibir tradear el viernes; Opening start time interval #1 (ONLY hour:minute!) - inicio del intervalo temporal #1 (se toman en consideración sólo las HORAS y los MINUTOS); Opening end time interval #1 (ONLY hour:minute!) - fin del intervalo #1 (se toman en consideración sólo las HORAS y los MINUTOS); Opening start time interval #2 (ONLY hour:minute!) - inicio del intervalo #2 (se toman en consideración sólo las HORAS y los MINUTOS); Opening end time interval #2 (ONLY hour:minute!) - fin del intervalo #2 (se toman en consideración sólo las HORAS y los MINUTOS); Duration in seconds - duración de la operación en segundos; Type of trade in time interval #1 ("true" -> BUY, "false" -> SELL) - tipo del trading en el intervalo #1: BUY o SELL; Type of trade in time interval #2 ("true" -> BUY, "false" -> SELL) - tipo del trading en el intervalo #2: BUY o SELL; Volume transaction - volumen de la posición a abrir; StopLoss time interval #1 (in pips) - Stop Loss para las posiciones en el intervalo #1; TakeProfit time interval #1 (in pips) - Take Profit para las posiciones en el intervalo #1; StopLoss time interval #2 (in pips) - Stop Loss para las posiciones en el intervalo #2; TakeProfit time interval #2 (in pips) - Take Profit para las posiciones en el intervalo #2.

Advisor Options MagicNumber time interval #1 (time interval #2 == MagicNumber+1) - el identificador único de la posiciones en el intervalo #1, para el intervalo #2 el identificador es siempre más grande a uno.



Resultados de la prueba en EURUSD,M30: