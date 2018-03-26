Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Este Asesor Experto (EA) utiliza el indicador treinta patrones populares de velas en su trabajo. Patterns.
Para abrir las posiciones, puede usar varios tipos del trading. Las posiciones se abren según el tipo especificado de las posiciones para cada patrón. Se puede activar/desactivar la apertura de las posiciones para cada patrón determinado, o bien, para un grupo de patrones: las formaciones de velas de una, dos y tres barras.
El EA no necesita ningún indicador para su trabajo, porque todos los cálculos y la búsqueda de los patrones están hechos en una clase especial que se incluye en el EA y se encuentra en la misma carpeta que él.
En el EA se puede establecer el Stop Loss y Take Profit en puntos iguales para todas las posiciones que se abren. Si los valores del Stop Loss y Take Profit son inválidos, el EA los ajusta automáticamente al tamaño mínimo del StopLevel establecido para el símbolo.
El EA también corregirá el lote si el valor se indica incorrectamente. Si el lote es demasiado grande en el momento de la apertura de la posición, el EA lo ajustará para que sea posible abrir la posición. Si no hay dinero para la apertura incluso con el lote mínimo, la señal será omitida.
El EA tiene setenta y cinco parámetros personalizados, de los cuales quince son principales:
- Enable One-bar patterns - usar las formaciones de vela de una barra;
- Enable Two-bar patterns - usar las formaciones de vela de dos barras;
- Enable Three-bar patterns - usar las formaciones de vela de tres barras;
- Maximum of pips distance between equal prices - distancia máxima entre dos precios comparados (*);
- Draw Pattern and Descriptions - dibujar los patrones y su descripción en el gráfico;
- Font size - tamaño del texto de la descripción de patrones;
- Texts color - color del texto de la descripción de patrones;
- Font name - fondo del texto de la descripción de patrones;
- Experts magic number - identificador único (número mágico) de la posición del EA;
- Mode of opening positions - modo de apertura de posiciones (**);
- Lots - volumen de posiciones a abrir;
- Stop loss in points - tamaño de StopLoss de la posición en puntos, 0 - no existe;
- Take profit in points - tamaño de TakeProfit de la posición en puntos, 0 - no existe;
- Slippage of price - tamaño permitido del deslizamiento del precio al abrir la posición;
- Multiplier spread for stops - multiplicador del spread durante el cálculo correcto de la distancia de las órdenes Stop (***).
Los demás sesenta parámetros son conmutadores del uso de cada patrón de manera individual y tipos de posiciones que se abren por ellos.
** En total hay seis modos:
- Any position - cualquier tipo de posición;
- Always one position (swing) - siempre sólo una posición en el mercado;
- Only one Buy position - sólo una posición, y sólo de compra;
- Many Buy positions - muchas posiciones sólo de compra;
- Only one Sell position - sólo una posición, y sólo de venta;
- Many Sell position - muchas posiciones sólo de venta.
Mode of opening positions: Always one position, patrón "Outside" abre Sell. El resto de los ajustes son predefinidos.
