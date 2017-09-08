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OpenTime - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Iurii Tokman, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Советник открывает позиции в заданное время. При этом можно указать отдельные разрешения на открытие Buy и на открытие Sell позиций. Закрытие позиций можно разрешить также в определенное время. Кроме этого возможно выставление уровней sell stop, take profit, включение трейлинга позиций.
Входные параметры
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Position closing options
- Use position closing time - флаг использовать или нет закрытие позиций по времени;
- Closing hour - час закрытия;
- Minutes of position closing - минуты закрытия;
- Trailing - трейлинг;
- Trailing stop (in pips) - трейлинг стоп;
- Trailing step (in pips) - шаг трейлинга.
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Position opening settings
- Opening hour - час открытия позиций;
- Minutes of position opening - минуты открытия позиций;
- Duration in seconds - продолжительность для открытия;
- Use Sell - флаг разрешения или запрета на открытие позиций Sell;
- Use Buy - флаг разрешения или запрета на открытие позиций Buy;
- Volume transaction - объем транзакций;
- StopLoss (in pips) - стоп лосс;
- TakeProfit (in pips) - тейк профит.
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Advisor Options
- MagicNumber - magic.
Оптимизацию рекомендую проводить в два этапа. На первом этапе включить только значимые настройки:
Затем отобрать лучший вариант, отключить настройки из первого этапа и включить оставшиеся настройки.
Один из результатов на EURUSD,H1:
Советник выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop в определенное время.EA Trix
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