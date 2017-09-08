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OpenTime - эксперт для MetaTrader 5

satop | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
5663
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Iurii Tokman, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник открывает позиции в заданное время. При этом можно указать отдельные разрешения на открытие Buy и на открытие Sell позиций. Закрытие позиций можно разрешить также в определенное время. Кроме этого возможно выставление уровней sell stop, take profit, включение трейлинга позиций.


Входные параметры

  • Position closing options

    • Use position closing time - флаг использовать или нет закрытие позиций по времени;
    • Closing hour - час закрытия;
    • Minutes of position closing - минуты закрытия;
    • Trailing - трейлинг;
    • Trailing stop (in pips) - трейлинг стоп;
    • Trailing step (in pips) - шаг трейлинга.

  • Position opening settings

    • Opening hour - час открытия позиций;
    • Minutes of position opening - минуты открытия позиций;
    • Duration in seconds - продолжительность для открытия;
    • Use Sell - флаг разрешения или запрета на открытие позиций Sell;
    • Use Buy - флаг разрешения или запрета на открытие позиций Buy;
    • Volume transaction - объем транзакций;
    • StopLoss (in pips) - стоп лосс;
    • TakeProfit (in pips) - тейк профит.

  • Advisor Options
    • MagicNumber - magic.

Оптимизацию рекомендую проводить в два этапа. На первом этапе включить только значимые настройки:

OpenTime optimization

Затем отобрать лучший вариант, отключить настройки из первого этапа и включить оставшиеся настройки.

Один из результатов на EURUSD,H1:

OpenTime

Pending orders by time Pending orders by time

Советник выставляет отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop в определенное время.

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