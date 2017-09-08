Автор идеи - Iurii Tokman, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник открывает позиции в заданное время. При этом можно указать отдельные разрешения на открытие Buy и на открытие Sell позиций. Закрытие позиций можно разрешить также в определенное время. Кроме этого возможно выставление уровней sell stop, take profit, включение трейлинга позиций.





Входные параметры

Position closing options Use position closing time - флаг использовать или нет закрытие позиций по времени; Closing hour - час закрытия; Minutes of position closing - минуты закрытия; Trailing - трейлинг; Trailing stop (in pips) - трейлинг стоп; Trailing step (in pips) - шаг трейлинга.



Position opening settings Opening hour - час открытия позиций; Minutes of position opening - минуты открытия позиций; Duration in seconds - продолжительность для открытия; Use Sell - флаг разрешения или запрета на открытие позиций Sell; Use Buy - флаг разрешения или запрета на открытие позиций Buy; Volume transaction - объем транзакций; StopLoss (in pips) - стоп лосс; TakeProfit (in pips) - тейк профит.



Advisor Options MagicNumber - magic.



Оптимизацию рекомендую проводить в два этапа. На первом этапе включить только значимые настройки:

Затем отобрать лучший вариант, отключить настройки из первого этапа и включить оставшиеся настройки.

Один из результатов на EURUSD,H1: