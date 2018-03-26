El indicador DeMarker se utiliza en el análisis técnico para comparar el último movimiento del precio con el precio del período anterior durante el intento de evaluar la demanda para el activo base. El indicador suele usarse para determinar el debilitamiento del precio, pero también se puede usarlo para detectar los picos y valles en el mercado. Este oscilador oscila en el rango de 0 a 1. A diferencia de muchos otros osciladores, no utiliza el suavizado de datos.



Los traders técnicos en primer lugar usan el indicador como método de determinar el grado del riesgo de los niveles en los que suponen realizar la transacción. Normalmente, el valor superior a 0,6 indica en una volatilidad débil y riesgo bajo, mientras que el valor por debajo de 0,4 indica en el aumento del riesgo.



Esta versión del indicador DeMarker utiliza la «ayuda» del Estocástico suavizado para destacar mejor el estado de DeMarker y simplificar la estimación de la tendencia.

