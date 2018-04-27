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EA

开仓时间 2 - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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显示:
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等级:
(15)
已发布:
OpenTime 2.mq5 (45.87 KB) 预览
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此 EA 是 OpenTime 版本 1 的进一步开发。


版本 2 中的新功能

  • EA 现在允许设置两个时间间隔，在这些时间间隔内可以开仓;
  • 它还能够设置周内允许开仓的星期;
  • 以下参数可以为每个时间间隔独立指定:
    • 交易类型: 买入或卖出
    • 止损
    • 止盈

两个间隔使用相同的手数和尾随功能。 EA 在每个时间间隔内只能有一笔持仓。

每个时间间隔都会生成一个唯一的魔幻数字。 在 输入参数 里指定间隔 #1 的魔幻数字:

input ushort         InpTakeProfitTwo  = 90;                      // 止盈时间间隔 #2 (以点数计)
input string _____3_____="Advisor Options";
input ulong          m_magic=714479490;                           // 时间间隔 #1 的魔幻数字 (时间间隔 #2 == 魔幻数字+1)
//---
input ulong m_slippage=30;

这个魔幻数字保存在内部的 m_magic_one 变量中，而 间隔 #2 的魔幻数字保存在内部的 m_magic_two 变量中，该变量比 m_magic_one 多一:

//+------------------------------------------------------------------+
//---
#define m_magic_one m_magic
#define m_magic_two m_magic_one+1
//---
#include <Trade\PositionInfo.mqh>


输入参数

  • 平仓选项
    • Use closing time interval #1 - 启用/禁用按时间间隔 #1 平仓;
    • Closing time interval #1 (ONLY hour:minute!) - 间隔 #1 的平仓时间 (只考虑小时和分钟);
    • Use closing time interval #2 - 启用/禁用按时间间隔 #2 平仓;
    • Closing time interval #2 (ONLY hour:minute!) - 间隔 #2 的平仓时间 (只考虑小时和分钟);
    • Trailing stop ("0" -> trailing OFF) (in pips) - 尾随停止功能, 0 意即禁用此功能;
    • Trailing step (in pips) - 尾随停止值。
  • 开仓设置
    • Trade on Monday - 启用/禁用在周一交易;
    • Trade on Tuesday - 启用/禁用在周二交易;
    • Trade on Wednesday - 启用/禁用在周三交易;
    • Trade on Thursday - 启用/禁用在周四交易;
    • Trade on Friday - 启用/禁用在周五交易;
    • Opening start time interval #1 (ONLY hour:minute!) - 时间间隔 #1 的开始 (仅考虑小时和分钟);
    • Opening end time interval #1 (ONLY hour:minute!) - 时间间隔 #1 的结束 (仅考虑小时和分钟);
    • Opening start time interval #2 (ONLY hour:minute!) - 时间间隔 #2 的开始 (仅考虑小时和分钟);
    • Opening end time interval #2 (ONLY hour:minute!) - 时间间隔 #2 的结束 (仅考虑小时和分钟);
    • Duration in seconds - 以秒为单位的操作持续时间;
    • Type of trade in time interval #1 ("true" -> BUY, "false" -> SELL) - 在间隔 #1 中允许的交易类型: 买入或卖出;
    • Type of trade in time interval #2 ("true" -> BUY, "false" -> SELL) - 在间隔 #2 中允许的交易类型: 买入或卖出;
    • Volume transaction - 开仓交易量;
    • StopLoss time interval #1 (in pips) - 间隔 #1 的止损;
    • TakeProfit time interval #1 (in pips) - 间隔 #1 的止盈;
    • StopLoss time interval #2 (in pips) - 间隔 #2 的止损;
    • TakeProfit time interval #2 (in pips) - 间隔 #2 的止盈。
  • 智能交易系统选项
    • MagicNumber time interval #1 (time interval #2 == MagicNumber+1) - 用于间隔 #1 中仓位的独有 ID。 间隔 #2 的魔幻数字多 1。

测试结果 EURUSD,M30:

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20087

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