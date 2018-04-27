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此 EA 是 OpenTime 版本 1 的进一步开发。
版本 2 中的新功能
- EA 现在允许设置两个时间间隔，在这些时间间隔内可以开仓;
- 它还能够设置周内允许开仓的星期;
- 以下参数可以为每个时间间隔独立指定:
- 交易类型: 买入或卖出
- 止损
- 止盈
两个间隔使用相同的手数和尾随功能。 EA 在每个时间间隔内只能有一笔持仓。
每个时间间隔都会生成一个唯一的魔幻数字。 在 输入参数 里指定间隔 #1 的魔幻数字:
input ushort InpTakeProfitTwo = 90; // 止盈时间间隔 #2 (以点数计) input string _____3_____="Advisor Options"; input ulong m_magic=714479490; // 时间间隔 #1 的魔幻数字 (时间间隔 #2 == 魔幻数字+1) //--- input ulong m_slippage=30;
这个魔幻数字保存在内部的 m_magic_one 变量中，而 间隔 #2 的魔幻数字保存在内部的 m_magic_two 变量中，该变量比 m_magic_one 多一:
//+------------------------------------------------------------------+ //--- #define m_magic_one m_magic #define m_magic_two m_magic_one+1 //--- #include <Trade\PositionInfo.mqh>
输入参数
- 平仓选项
- Use closing time interval #1 - 启用/禁用按时间间隔 #1 平仓;
- Closing time interval #1 (ONLY hour:minute!) - 间隔 #1 的平仓时间 (只考虑小时和分钟);
- Use closing time interval #2 - 启用/禁用按时间间隔 #2 平仓;
- Closing time interval #2 (ONLY hour:minute!) - 间隔 #2 的平仓时间 (只考虑小时和分钟);
- Trailing stop ("0" -> trailing OFF) (in pips) - 尾随停止功能, 0 意即禁用此功能;
- Trailing step (in pips) - 尾随停止值。
- 开仓设置
- Trade on Monday - 启用/禁用在周一交易;
- Trade on Tuesday - 启用/禁用在周二交易;
- Trade on Wednesday - 启用/禁用在周三交易;
- Trade on Thursday - 启用/禁用在周四交易;
- Trade on Friday - 启用/禁用在周五交易;
- Opening start time interval #1 (ONLY hour:minute!) - 时间间隔 #1 的开始 (仅考虑小时和分钟);
- Opening end time interval #1 (ONLY hour:minute!) - 时间间隔 #1 的结束 (仅考虑小时和分钟);
- Opening start time interval #2 (ONLY hour:minute!) - 时间间隔 #2 的开始 (仅考虑小时和分钟);
- Opening end time interval #2 (ONLY hour:minute!) - 时间间隔 #2 的结束 (仅考虑小时和分钟);
- Duration in seconds - 以秒为单位的操作持续时间;
- Type of trade in time interval #1 ("true" -> BUY, "false" -> SELL) - 在间隔 #1 中允许的交易类型: 买入或卖出;
- Type of trade in time interval #2 ("true" -> BUY, "false" -> SELL) - 在间隔 #2 中允许的交易类型: 买入或卖出;
- Volume transaction - 开仓交易量;
- StopLoss time interval #1 (in pips) - 间隔 #1 的止损;
- TakeProfit time interval #1 (in pips) - 间隔 #1 的止盈;
- StopLoss time interval #2 (in pips) - 间隔 #2 的止损;
- TakeProfit time interval #2 (in pips) - 间隔 #2 的止盈。
- 智能交易系统选项
- MagicNumber time interval #1 (time interval #2 == MagicNumber+1) - 用于间隔 #1 中仓位的独有 ID。 间隔 #2 的魔幻数字多 1。
测试结果 EURUSD,M30:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20087
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