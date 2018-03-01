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OpenTime 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Доработка первой версии OpenTime.


Новое в версии 2

  • Теперь задаются два временных интервала внутри которых могут открываться позиции;
  • Можно задавать дни недели, в которые можно открывать позиции;
  • Для каждого временного интервала можно задавать (независимо от другого) такие параметры:
    • тип торговли: BUY или SELL;
    • стоп лосс;
    • тейк профит.

Размер лота и трейлинг общий для двух временных интервалов. В каждом временном интервале работаем только с одной позицией.

Для каждого временного интервала генерируется свой уникальный идентификатор эксперта (magic number). Для интервала #1 magic задается во входных параметрах:

input ushort         InpTakeProfitTwo  = 90;                      // TakeProfit time interval #2 (in pips)
input string _____3_____="Advisor Options";
input ulong          m_magic=714479490;                           // MagicNumber time interval #1 (time interval #2 == MagicNumber+1)
//---
input ulong m_slippage=30;

и сохраняется во внутренней переменной m_magic_one, а magic number временного интервала #2 сохраняется во внутренней переменной m_magic_two, которая на единицу больше, чем m_magic_one:

//+------------------------------------------------------------------+
//---
#define m_magic_one m_magic
#define m_magic_two m_magic_one+1
//---
#include <Trade\PositionInfo.mqh>


Входные параметры

  • Positions closing options
    • Use closing time interval #1 - разрешение/запрет закрытие по времени для интервала #1;
    • Closing time interval #1 (ONLY hour:minute!) - время закрытия интервала #1 (учитываются только ЧАСЫ и МИНУТЫ);
    • Use closing time interval #2 - разрешение/запрет закрытие по времени для интервала #2;
    • Closing time interval #2 (ONLY hour:minute!) - время закрытия интервала #2 (учитываются только ЧАСЫ и МИНУТЫ);
    • Trailing stop ("0" -> trailing OFF) (in pips) - трейлинг ("0" означает выключение параметра);
    • Trailing step (in pips) - шаг трейлинга.
  • Positions opening settings
    • Trade on Monday - разрешение/запрет на торговлю в понедельник;
    • Trade on Tuesday - разрешение/запрет на торговлю во вторник;
    • Trade on Wednesday - разрешение/запрет на торговлю в среду;
    • Trade on Thursday - разрешение/запрет на торговлю в четверг;
    • Trade on Friday - разрешение/запрет на торговлю в пятницу;
    • Opening start time interval #1 (ONLY hour:minute!) - начало временного интервала #1 (учитываются только ЧАСЫ и МИНУТЫ);
    • Opening end time interval #1 (ONLY hour:minute!) - конец временного интервала #1 (учитываются только ЧАСЫ и МИНУТЫ);
    • Opening start time interval #2 (ONLY hour:minute!) - начало временного интервала #2 (учитываются только ЧАСЫ и МИНУТЫ);
    • Opening end time interval #2 (ONLY hour:minute!) - конец временного интервала #2 (учитываются только ЧАСЫ и МИНУТЫ);
    • Duration in seconds - продолжительность операции, в секундах;
    • Type of trade in time interval #1 ("true" -> BUY, "false" -> SELL) - тип торговли в интервале #1: BUY или SELL;
    • Type of trade in time interval #2 ("true" -> BUY, "false" -> SELL) - тип торговли в интервале #2: BUY или SELL;
    • Volume transaction - объем открываемой позиции;
    • StopLoss time interval #1 (in pips) - стоп лосс для позиций в интервале #1;
    • TakeProfit time interval #1 (in pips) - тейк профит для позиций в интервале #1;
    • StopLoss time interval #2 (in pips) - стоп лосс для позиций в интервале #2;
    • TakeProfit time interval #2 (in pips) - тейк профит для позиций в интервале #2.
  • Advisor Options
    • MagicNumber time interval #1 (time interval #2 == MagicNumber+1) - уникальный идентификатор позиций в интервале #1, для интервала #2 идентификатор всегда больше на единицу.

Результат теста на EURUSD,M30:

Sar_HTF Sar_HTF

Индикатор iSAR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, выполненный в цветном виде.

SerialMA_EA SerialMA_EA

Советник на основе динамической скользящей средней.

KWAN_NRP KWAN_NRP

Простейший осциллятор, базирующийся на показаниях технических индикаторов iStochastic, iRSI и iMomentum, выполненный в виде двухцветной гистограммы.

XRSIDeMarker_Histogram XRSIDeMarker_Histogram

Усредненная нетривиальная линейная комбинация из индикаторов iRSI и iDeMarker, выполненная в виде цветной гистограммы.