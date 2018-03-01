Доработка первой версии OpenTime.





Новое в версии 2

Теперь задаются два временных интервала внутри которых могут открываться позиции;

Можно задавать дни недели, в которые можно открывать позиции;

Для каждого временного интервала можно задавать (независимо от другого) такие параметры: тип торговли: BUY или SELL; стоп лосс; тейк профит.



Размер лота и трейлинг общий для двух временных интервалов. В каждом временном интервале работаем только с одной позицией.

Для каждого временного интервала генерируется свой уникальный идентификатор эксперта (magic number). Для интервала #1 magic задается во входных параметрах:

input ushort InpTakeProfitTwo = 90 ; input string _____3_____= "Advisor Options" ; input ulong m_magic= 714479490 ; input ulong m_slippage= 30 ;

и сохраняется во внутренней переменной m_magic_one, а magic number временного интервала #2 сохраняется во внутренней переменной m_magic_two, которая на единицу больше, чем m_magic_one:

#define m_magic_one m_magic #define m_magic_two m_magic_one+ 1 #include <Trade\PositionInfo.mqh>





Входные параметры

Positions closing options Use closing time interval #1 - разрешение/запрет закрытие по времени для интервала #1; Closing time interval #1 (ONLY hour:minute!) - время закрытия интервала #1 (учитываются только ЧАСЫ и МИНУТЫ); Use closing time interval #2 - разрешение/запрет закрытие по времени для интервала #2; Closing time interval #2 (ONLY hour:minute!) - время закрытия интервала #2 (учитываются только ЧАСЫ и МИНУТЫ); Trailing stop ("0" -> trailing OFF) (in pips) - трейлинг ("0" означает выключение параметра); Trailing step (in pips) - шаг трейлинга.

Positions opening settings Trade on Monday - разрешение/запрет на торговлю в понедельник; Trade on Tuesday - разрешение/запрет на торговлю во вторник; Trade on Wednesday - разрешение/запрет на торговлю в среду; Trade on Thursday - разрешение/запрет на торговлю в четверг; Trade on Friday - разрешение/запрет на торговлю в пятницу; Opening start time interval #1 (ONLY hour:minute!) - начало временного интервала #1 (учитываются только ЧАСЫ и МИНУТЫ); Opening end time interval #1 (ONLY hour:minute!) - конец временного интервала #1 (учитываются только ЧАСЫ и МИНУТЫ); Opening start time interval #2 (ONLY hour:minute!) - начало временного интервала #2 (учитываются только ЧАСЫ и МИНУТЫ); Opening end time interval #2 (ONLY hour:minute!) - конец временного интервала #2 (учитываются только ЧАСЫ и МИНУТЫ); Duration in seconds - продолжительность операции, в секундах; Type of trade in time interval #1 ("true" -> BUY, "false" -> SELL) - тип торговли в интервале #1: BUY или SELL; Type of trade in time interval #2 ("true" -> BUY, "false" -> SELL) - тип торговли в интервале #2: BUY или SELL; Volume transaction - объем открываемой позиции; StopLoss time interval #1 (in pips) - стоп лосс для позиций в интервале #1; TakeProfit time interval #1 (in pips) - тейк профит для позиций в интервале #1; StopLoss time interval #2 (in pips) - стоп лосс для позиций в интервале #2; TakeProfit time interval #2 (in pips) - тейк профит для позиций в интервале #2.

Advisor Options MagicNumber time interval #1 (time interval #2 == MagicNumber+1) - уникальный идентификатор позиций в интервале #1, для интервала #2 идентификатор всегда больше на единицу.



Результат теста на EURUSD,M30: