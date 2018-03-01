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OpenTime 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Доработка первой версии OpenTime.
Новое в версии 2
- Теперь задаются два временных интервала внутри которых могут открываться позиции;
- Можно задавать дни недели, в которые можно открывать позиции;
- Для каждого временного интервала можно задавать (независимо от другого) такие параметры:
- тип торговли: BUY или SELL;
- стоп лосс;
- тейк профит.
Размер лота и трейлинг общий для двух временных интервалов. В каждом временном интервале работаем только с одной позицией.
Для каждого временного интервала генерируется свой уникальный идентификатор эксперта (magic number). Для интервала #1 magic задается во входных параметрах:
input ushort InpTakeProfitTwo = 90; // TakeProfit time interval #2 (in pips) input string _____3_____="Advisor Options"; input ulong m_magic=714479490; // MagicNumber time interval #1 (time interval #2 == MagicNumber+1) //--- input ulong m_slippage=30;
и сохраняется во внутренней переменной m_magic_one, а magic number временного интервала #2 сохраняется во внутренней переменной m_magic_two, которая на единицу больше, чем m_magic_one:
//+------------------------------------------------------------------+ //--- #define m_magic_one m_magic #define m_magic_two m_magic_one+1 //--- #include <Trade\PositionInfo.mqh>
Входные параметры
- Positions closing options
- Use closing time interval #1 - разрешение/запрет закрытие по времени для интервала #1;
- Closing time interval #1 (ONLY hour:minute!) - время закрытия интервала #1 (учитываются только ЧАСЫ и МИНУТЫ);
- Use closing time interval #2 - разрешение/запрет закрытие по времени для интервала #2;
- Closing time interval #2 (ONLY hour:minute!) - время закрытия интервала #2 (учитываются только ЧАСЫ и МИНУТЫ);
- Trailing stop ("0" -> trailing OFF) (in pips) - трейлинг ("0" означает выключение параметра);
- Trailing step (in pips) - шаг трейлинга.
- Positions opening settings
- Trade on Monday - разрешение/запрет на торговлю в понедельник;
- Trade on Tuesday - разрешение/запрет на торговлю во вторник;
- Trade on Wednesday - разрешение/запрет на торговлю в среду;
- Trade on Thursday - разрешение/запрет на торговлю в четверг;
- Trade on Friday - разрешение/запрет на торговлю в пятницу;
- Opening start time interval #1 (ONLY hour:minute!) - начало временного интервала #1 (учитываются только ЧАСЫ и МИНУТЫ);
- Opening end time interval #1 (ONLY hour:minute!) - конец временного интервала #1 (учитываются только ЧАСЫ и МИНУТЫ);
- Opening start time interval #2 (ONLY hour:minute!) - начало временного интервала #2 (учитываются только ЧАСЫ и МИНУТЫ);
- Opening end time interval #2 (ONLY hour:minute!) - конец временного интервала #2 (учитываются только ЧАСЫ и МИНУТЫ);
- Duration in seconds - продолжительность операции, в секундах;
- Type of trade in time interval #1 ("true" -> BUY, "false" -> SELL) - тип торговли в интервале #1: BUY или SELL;
- Type of trade in time interval #2 ("true" -> BUY, "false" -> SELL) - тип торговли в интервале #2: BUY или SELL;
- Volume transaction - объем открываемой позиции;
- StopLoss time interval #1 (in pips) - стоп лосс для позиций в интервале #1;
- TakeProfit time interval #1 (in pips) - тейк профит для позиций в интервале #1;
- StopLoss time interval #2 (in pips) - стоп лосс для позиций в интервале #2;
- TakeProfit time interval #2 (in pips) - тейк профит для позиций в интервале #2.
- Advisor Options
- MagicNumber time interval #1 (time interval #2 == MagicNumber+1) - уникальный идентификатор позиций в интервале #1, для интервала #2 идентификатор всегда больше на единицу.
Результат теста на EURUSD,M30:
Индикатор iSAR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах, выполненный в цветном виде.SerialMA_EA
Советник на основе динамической скользящей средней.
Простейший осциллятор, базирующийся на показаниях технических индикаторов iStochastic, iRSI и iMomentum, выполненный в виде двухцветной гистограммы.XRSIDeMarker_Histogram
Усредненная нетривиальная линейная комбинация из индикаторов iRSI и iDeMarker, выполненная в виде цветной гистограммы.