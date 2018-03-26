Las señales del Asesor Experto se basan en el indicador SerialMA;

El indicador aumenta constantemente su período de cálculo empezando de la intersección del precio y su línea y hasta la siguiente intersección. En cada intersección el indicador comienza el cálculo de su período de nuevo, desde el valor mínimo.

El EA usa esta propiedad suya:

Si el precio del cierre de la vela en la barra de señal está por encima de la línea del indicador en la barra de señal, y además el punto del indicador en la barra anterio se encuentra en la línea del indicador, entonces es la señal para abrir la posición larga;

Si el precio del cierre de la vela en la barra de señal está por debajo de la línea del indicador en la barra de señal, y además el punto del indicador en la barra anterio se encuentra en la línea del indicador, entonces es la señal para abrir la posición larga;

El EA permite seleccionar dos modos de apertura de las posiciones:

A base de cada señal se abre una posición correspondiente. La posición opuesta se cierra;

Se puede abrir sólo una posición en una dirección en la primera señal. La posición opuesta se cierra, todas las demás señales se omiten hasta la aparición de la señal opuesta, cuando la posición da la vuelta (swing).

El EA está diseñado para trabajar en las cuentas de cobertura (hedging). Cuando se inicia en una cuenta de compensación (netting), el EA saltará un aviso sobre ello y se descargará.

Para el trabajo del EA, hace falta colocar el archivo compilado SerialMA.ex5 en la carpeta estándar de indicadores del terminal (carpeta de su terminal\MQL5\Indicators).

El EA permite activar/desactivar el permiso para abrir las posiciones largas y cortas, así como, invertir las señales del indicador, es decir, abrir las ventas en vez de las compras, y viceversa. También se puede establecer el Stop Loss y Take Profit en puntos. Si los valores del Stop Loss y Take Profit son inválidos, el EA los ajusta automáticamente al tamaño mínimo del StopLevel establecido para el símbolo.

El EA también corregirá el lote si el valor se indica incorrectamente. Si el lote es demasiado grande en el momento de la apertura de la posición, el EA lo ajustará para que sea posible abrir la posición. Si no hay dinero para la apertura incluso con el lote mínimo, la señal será omitida.

Nótese que este EA está diseñado para los propósitos de instrucción.

El EA tiene doce parámetros personalizados:

Experts magic number - identificador único (número mágico) de la posición del EA;

- identificador único (número mágico) de la posición del EA; Mode of opening positions - modo de apertura de posiciones (en cada señal o siempre solo una posición);

- modo de apertura de posiciones (en cada señal o siempre solo una posición); Long positions is enabled - permiso para abrir posiciones largas;

- permiso para abrir posiciones largas; Short positions is enabled - permiso para abrir posiciones cortas;

- permiso para abrir posiciones cortas; Reverse trade - selección de la reversión de transacciones (Yes, No): si es Yes, va a abrirse la posición corta cuando llega una señal para abrir larga, y viceversa;

- selección de la reversión de transacciones (Yes, No): si es Yes, va a abrirse la posición corta cuando llega una señal para abrir larga, y viceversa; Lots - volumen de posiciones a abrir;

- volumen de posiciones a abrir; Stop loss in points - tamaño de StopLoss de la posición en puntos;

- tamaño de StopLoss de la posición en puntos; Take Profit in points - tamaño del Take Profit de la posición en puntos;

- tamaño del Take Profit de la posición en puntos; Slippage of price - tamaño permitido del deslizamiento del precio al abrir la posición;

- tamaño permitido del deslizamiento del precio al abrir la posición; Multiplier spread for stops - multiplicador del spread durante el cálculo correcto de la distancia de las órdenes Stop(*);

- multiplicador del spread durante el cálculo correcto de la distancia de las órdenes Stop(*); Waiting for environment update (in seconds) - tiempo de espera en segundos de actualización del entorno comercial(**);

- tiempo de espera en segundos de actualización del entorno comercial(**); Number of attempts to get the state of the environment - número de intentos para obtener el entorno comercial exacto(***).

* Cuando se coloca el Stop Loss o Take Profit (así como, las órdenes pendientes), existe una distancia mínima permitida de colocación de las órdenes stop - StopLevel. Es decir, el Stop Loss o Take Profit (o una orden pendiente) no tienen que colocarse más cerca de esta distancia hacia el precio. Si StopLevel es nulo, principalmente eso no indica en su ausencia, sino quiere decir que StopLevel es flotante. En este caso, la distancia mínima es habitualmente es igual al spread*2, pero a veces el spread doble no es suficiente. Por esa razón, ha sido introducido el parámetro que permite especificar el multiplicador del spread para el cálculo de la distancia mínima de colocación de los Stop.

** Al enviar una orden comercial al servidor, a veces ocurre un retardo de la ejecución que puede provocar el cálculo incorrecto del número de posiciones de mercado. Cuando se detecta este estado «indeterminado», el EA espera el número determinado de segundos y vuelve a leer el entorno.

*** El número de estos intentos de espera durante un tick se establece en los ajustes. Cuando todos los intentos de obtener el entorno exacto han sido agotados, el EA sale del procesamiento y espera el siguiente tick. En este tick, repetirá estos intentos si el entorno no se ha actualizado hasta el momento de la llegada del nuevo tick.

Para probar la estrategia, ha sido realizada la prueba con los ajustes predefinidos en el intervalo de 2017.01.04 a 2018.02.09. Lamentablemente, el EA no ha mostrado ningunos resultados interesantes con los ajustes predefinidos, por eso ha sido realizada la prueba en el modo de la inversión de transacciones. Los resultados han sido mejores. Puesto que el EA obtiene las señales de parte de la media móvil calculada dinámicamente, no hay parámetros para la optimización. Pero hay posibilidad de meditar qué es lo que se puede agregar. Por ejemplo, el trailing de los Stop de posiciones abiertas.

Fig. 1, 2 Resultados de la prueba.