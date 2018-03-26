CodeBaseSecciones
Sar_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Es el indicador iSAR con la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada, diseñado en color:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Fig. 1. Indicador Sar_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20100

