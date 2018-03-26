Las posiciones se abren dentro de dos intervalos temporales. Cierre por el tiempo. Trailing.

Asesor Experto a base de la media móvil dinámica.

Oscilador simple a base de las indicaciones de los indicadores técnicos iStochastic, iRSI y iMomentum, ejecutado en forma de un histograma de dos colores.

Uno de los indicadores creado por John Ehlers.