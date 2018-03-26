Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Sar_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 762
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Es el indicador iSAR con la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada, diseñado en color:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Fig. 1. Indicador Sar_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20100
SerialMA_EA
Asesor Experto a base de la media móvil dinámica.OpenTime 2
Las posiciones se abren dentro de dos intervalos temporales. Cierre por el tiempo. Trailing.
KWAN_NRP
Oscilador simple a base de las indicaciones de los indicadores técnicos iStochastic, iRSI y iMomentum, ejecutado en forma de un histograma de dos colores.Instantaneous Trend Line
Uno de los indicadores creado por John Ehlers.