このEAはOpenTimeの初バージョンをさらに開発したものです。





バージョン2の新機能:

EAでは2つの時間間隔を設定し、その中でポジションを開くことができます。

また、ポジションを開くことができる曜日を設定することもできます。

次のパラメータは、時間間隔ごとに個別に指定できます。 Trading type（取引タイプ）: BUY（買い）またはSELL（売り） Stop Loss（ストップロス） Take Profit（テイクロス）



同じロットサイズとトレーリング機能が2つの間隔で使用されます。EAは、各時間間隔において1つのポジションのみを有することができます。

各時間間隔ごとに一意のマジックナンバーが生成されます。区間＃1マジックのマジックナンバーは入力パラメータで指定されています。

input ushort InpTakeProfitTwo = 90 ; input string _____3_____= "Advisor Options" ; input ulong m_magic= 714479490 ; input ulong m_slippage= 30 ;

マジックナンバーはm_magic_one内部変数に格納されていて、間隔#2のマジックナンバーはm_magic_two内部変数に格納されています。これはm_magic_oneより1つ大きいものです。

#define m_magic_one m_magic #define m_magic_two m_magic_one+ 1 #include <Trade\PositionInfo.mqh>





入力パラメータ

ポジション決済オプション Use closing time interval #1 - 間隔#1の時間による決済を有効/無効にする Closing time interval #1 (ONLY hour:minute!) - 間隔#1のポジションを決済する時刻（時間と分のみが考慮される） Use closing time interval #2 - 間隔#2の時間による決済を有効/無効にする Closing time interval #2 (ONLY hour:minute!) - 間隔#2のポジションを決済する時刻（時間と分のみが考慮される） Trailing stop ("0" -> trailing OFF) (in pips) - トレールストップ機能（0は機能が無効であることを意味する） Trailing step (in pips) - トレールストップの値

ポジションを開く際の設定 Trade on Monday - 月曜日の取引を有効/無効にする Trade on Tuesday - 火曜日の取引を有効/無効にする Trade on Wednesday - 水曜日の取引を有効/無効にする Trade on Thursday - 木曜日の取引を有効/無効にする Trade on Friday - 金曜日の取引を有効/無効にする Opening start time interval #1 (ONLY hour:minute!) - 間隔#1の始まり（時間と分のみが考慮される） Opening end time interval #1 (ONLY hour:minute!) - 間隔#1の終わり（時間と分のみが考慮される） Opening start time interval #2 (ONLY hour:minute!) - 間隔#2の始まり（時間と分のみが考慮される） Opening end time interval #2 (ONLY hour:minute!) - 間隔#2の終わり（時間と分のみが考慮される） Duration in seconds - 操作の継続時間（秒単位） Type of trade in time interval #1 ("true" -> BUY, "false" -> SELL) - 間隔#1で許可された取引の種類（買または売） Type of trade in time interval #2 ("true" -> BUY, "false" -> SELL) - 間隔#2で許可された取引の種類（買または売） Volume transaction - 開くポジションの数量 StopLoss time interval #1 (in pips) - 間隔#1のポジションのストップロス TakeProfit time interval #1 (in pips) - 間隔#1のポジションのテイクプロフィット StopLoss time interval #2 (in pips) - 間隔#2のポジションのストップロス TakeProfit time interval #2 (in pips) - 間隔#2のポジションのテイクプロフィット

エキスパートアドバイザーのオプション MagicNumber time interval #1 (time interval #2 == MagicNumber+1) - 間隔#1のポジションの一意のID間隔#2のマジックナンバーは1だけ大きいです。



EURUSD、M30のテスト結果: