このEAはOpenTimeの初バージョンをさらに開発したものです。
バージョン2の新機能:
- EAでは2つの時間間隔を設定し、その中でポジションを開くことができます。
- また、ポジションを開くことができる曜日を設定することもできます。
- 次のパラメータは、時間間隔ごとに個別に指定できます。
- Trading type（取引タイプ）: BUY（買い）またはSELL（売り）
- Stop Loss（ストップロス）
- Take Profit（テイクロス）
同じロットサイズとトレーリング機能が2つの間隔で使用されます。EAは、各時間間隔において1つのポジションのみを有することができます。
各時間間隔ごとに一意のマジックナンバーが生成されます。区間＃1マジックのマジックナンバーは入力パラメータで指定されています。
input ushort InpTakeProfitTwo = 90; // TakeProfit時間間隔#2（ピップ単位） input string _____3_____="Advisor Options"; input ulong m_magic=714479490; // MagicNumber時間間隔#1（時間間隔#2 == MagicNumber+1） //--- input ulong m_slippage=30;
マジックナンバーはm_magic_one内部変数に格納されていて、間隔#2のマジックナンバーはm_magic_two内部変数に格納されています。これはm_magic_oneより1つ大きいものです。
//+------------------------------------------------------------------+ //--- #define m_magic_one m_magic #define m_magic_two m_magic_one+1 //--- #include <Trade\PositionInfo.mqh>
入力パラメータ
- ポジション決済オプション
- Use closing time interval #1 - 間隔#1の時間による決済を有効/無効にする
- Closing time interval #1 (ONLY hour:minute!) - 間隔#1のポジションを決済する時刻（時間と分のみが考慮される）
- Use closing time interval #2 - 間隔#2の時間による決済を有効/無効にする
- Closing time interval #2 (ONLY hour:minute!) - 間隔#2のポジションを決済する時刻（時間と分のみが考慮される）
- Trailing stop ("0" -> trailing OFF) (in pips) - トレールストップ機能（0は機能が無効であることを意味する）
- Trailing step (in pips) - トレールストップの値
- ポジションを開く際の設定
- Trade on Monday - 月曜日の取引を有効/無効にする
- Trade on Tuesday - 火曜日の取引を有効/無効にする
- Trade on Wednesday - 水曜日の取引を有効/無効にする
- Trade on Thursday - 木曜日の取引を有効/無効にする
- Trade on Friday - 金曜日の取引を有効/無効にする
- Opening start time interval #1 (ONLY hour:minute!) - 間隔#1の始まり（時間と分のみが考慮される）
- Opening end time interval #1 (ONLY hour:minute!) - 間隔#1の終わり（時間と分のみが考慮される）
- Opening start time interval #2 (ONLY hour:minute!) - 間隔#2の始まり（時間と分のみが考慮される）
- Opening end time interval #2 (ONLY hour:minute!) - 間隔#2の終わり（時間と分のみが考慮される）
- Duration in seconds - 操作の継続時間（秒単位）
- Type of trade in time interval #1 ("true" -> BUY, "false" -> SELL) - 間隔#1で許可された取引の種類（買または売）
- Type of trade in time interval #2 ("true" -> BUY, "false" -> SELL) - 間隔#2で許可された取引の種類（買または売）
- Volume transaction - 開くポジションの数量
- StopLoss time interval #1 (in pips) - 間隔#1のポジションのストップロス
- TakeProfit time interval #1 (in pips) - 間隔#1のポジションのテイクプロフィット
- StopLoss time interval #2 (in pips) - 間隔#2のポジションのストップロス
- TakeProfit time interval #2 (in pips) - 間隔#2のポジションのテイクプロフィット
- エキスパートアドバイザーのオプション
- MagicNumber time interval #1 (time interval #2 == MagicNumber+1) - 間隔#1のポジションの一意のID間隔#2のマジックナンバーは1だけ大きいです。
EURUSD、M30のテスト結果:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20087
