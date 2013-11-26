CodeBaseРазделы
Индикаторы

BlauSMStochastic_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
1886
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор BlauSMStochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Период графика индикатора (таймфрейм)

Рис.1. Индикатор BlauSMStochastic_HTF

