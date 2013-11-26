Смотри, как бесплатно скачать роботов
BlauSMStochastic_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 1886
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор BlauSMStochastic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Период графика индикатора (таймфрейм)
Рис.1. Индикатор BlauSMStochastic_HTF
