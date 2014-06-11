代码库部分
BlauSMStochastic_HTF - MetaTrader 5脚本

BlauSMStochastic 指标在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //指标图表周期

Figure 1. The BlauSMStochastic_HTF indicator

图例 1. 该 BlauSMStochastic_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2008

