MACD Cloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
2096
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
Indicador MACD, representado en forma de nube de color. Como líneas de formación de la nube fucionan la línea MACD y la línea de señal.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 02.11.2007.

Figura 1. Indicador MACD_Cloud

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2046

