MACD Cloud - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2096
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Indicador MACD, representado en forma de nube de color. Como líneas de formación de la nube fucionan la línea MACD y la línea de señal.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 02.11.2007.
Figura 1. Indicador MACD_Cloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2046
