入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBlauErgodicMDI_HTF指標

色付きの雲の形で実装されたウィリアムブラウ著作の「Momentum, Direction, and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からのストキャスティクス（ストキャスティクスモメンタムに基づく）。