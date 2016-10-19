無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BlauSMStochastic_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 801
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBlauSMStochastic指標
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //指標チャート期間
図1 BlauSMStochastic_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2008
BlauErgodicMDI_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBlauErgodicMDI_HTF指標BlauSMStochastic
色付きの雲の形で実装されたウィリアムブラウ著作の「Momentum, Direction, and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からのストキャスティクス（ストキャスティクスモメンタムに基づく）。
Exp_BlauTStochI
BlauTStochI指標を使った取引システム。ASCtrend_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つASCtrend指標