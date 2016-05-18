Der BlauErgodicMDI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Stochastic Oszillator (basierend auf Stochastic Momentum) aus dem Buch "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms mit einer Signallinie die als farbige Wolke implementiert wurde.