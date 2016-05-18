CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

BlauSMStochastic_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
704
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der BlauSMStochastic Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen..

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Indikator Chartperiode

Abbildung 1. Der BlauSMStochastic_HTF Indikator

Abbildung 1. Der BlauSMStochastic_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2008

BlauErgodicMDI_HTF BlauErgodicMDI_HTF

Der BlauErgodicMDI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

BlauSMStochastic BlauSMStochastic

Stochastic Oszillator (basierend auf Stochastic Momentum) aus dem Buch "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms mit einer Signallinie die als farbige Wolke implementiert wurde.

Exp_BlauTStochI Exp_BlauTStochI

Handelssystem das den BlauTStochI Indikator verwendet.

ASCtrend_HTF ASCtrend_HTF

Der ASCtrend Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.