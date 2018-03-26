Mira cómo descargar robots gratis
SignalMAAboveBelow 2 - librería para MetaTrader 5
741
Desarrollo de la primera versión de la librería SignalMAAboveBelow.
Novedades de la versión 2
- Parámetro Type of trade - ahora se puede establecer el tipo de la señal que va a mostrar el módulo:
- sólo BUY;
- sólo SELL;
- BUY y SELL.
Ejemplo de la apertura de la posición con el parámetro Reverse == false:
Fig. 1. SignalMAAboveBelow 2 - apertura de la posición BUY
Fig. 2. SignalMAAboveBelow 2 - apertura de la posición SELL
Parámetros del módulo de señales
- Reverse - bandera de la reversión de señales;
- PeriodMA - período de promediación del indicador Moving Average;
- Shift - desplazamiento del indicador Moving Average por la horizontal;
- Method - tipo del suavizado del indicador Moving Average;
- Applied - tipo del precio para calcular el indicador Moving Average;
- TypeOfTrade - tipo de señales comerciales: 0 → BUY, 1 → SELL, 2 → BUY and SELL.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20051
