SignalMAAboveBelow 2 - librería para MetaTrader 5

Desarrollo de la primera versión de la librería SignalMAAboveBelow.


Novedades de la versión 2

  • Parámetro Type of trade - ahora se puede establecer el tipo de la señal que va a mostrar el módulo:
    • sólo BUY;
    • sólo SELL;
    • BUY y SELL.

Ejemplo de la apertura de la posición con el parámetro Reverse == false:

SignalMAAboveBelow 2 BUY

Fig. 1. SignalMAAboveBelow 2 - apertura de la posición BUY

SignalMAAboveBelow 2 SELL

Fig. 2. SignalMAAboveBelow 2 - apertura de la posición SELL


Parámetros del módulo de señales

  • Reverse - bandera de la reversión de señales;
  • PeriodMA - período de promediación del indicador Moving Average;
  • Shift - desplazamiento del indicador Moving Average por la horizontal;
  • Method - tipo del suavizado del indicador Moving Average;
  • Applied - tipo del precio para calcular el indicador Moving Average;
  • TypeOfTrade - tipo de señales comerciales: 0 → BUY, 1 → SELL, 2 → BUY and SELL.

