Desarrollo de la primera versión de la librería SignalMAAboveBelow.





Novedades de la versión 2

Parámetro Type of trade - ahora se puede establecer el tipo de la señal que va a mostrar el módulo: sólo BUY; sólo SELL; BUY y SELL.

Ejemplo de la apertura de la posición con el parámetro Reverse == false:

Fig. 1. SignalMAAboveBelow 2 - apertura de la posición BUY

Fig. 2. SignalMAAboveBelow 2 - apertura de la posición SELL





Parámetros del módulo de señales