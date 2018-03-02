Эта версия индикатора DeMarker использует "помощь" сглаженного Стохастика, чтобы лучше выделить состояния DeMarker и упростить оценку тренда.

T3 по способу расчета очень похож на EMA. Это позволяет использовать его для расширения индикатора EMA Levels. Но рекомендуются эксперименты для нахождения подходящей комбинации определенного символа и таймфрейма.