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SignalMAAboveBelow 2 - библиотека для MetaTrader 5
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Развитие первой версии библиотеки SignalMAAboveBelow.
Новое в версии 2
- Параметр Type of trade - теперь можно задавать, какой тип сигнала выдает модуль:
- только BUY;
- только SELL;
- BUY и SELL.
Пример открытия позиций при параметре Reverse == false:
Рис. 1. SignalMAAboveBelow 2 - открытие BUY позиции
Рис. 2. SignalMAAboveBelow 2 - открытие SELL позиции
Параметры модуля сигналов
- Reverse - флаг реверса сигналов;
- PeriodMA - период усреднения индикатора Moving Average;
- Shift - смещение индикатора Moving Average по горизонтали;
- Method - тип сглаживания индикатора Moving Average;
- Applied - тип цены на основе которой рассчитывается индикатор Moving Average;
- TypeOfTrade - тип торговых сигналов: 0 → BUY, 1 → SELL, 2 → BUY and SELL.
Stochastic DeMarker
Эта версия индикатора DeMarker использует "помощь" сглаженного Стохастика, чтобы лучше выделить состояния DeMarker и упростить оценку тренда.T3 levels
T3 по способу расчета очень похож на EMA. Это позволяет использовать его для расширения индикатора EMA Levels. Но рекомендуются эксперименты для нахождения подходящей комбинации определенного символа и таймфрейма.
Fractured Fractals
Советник работает по индикатору Fractals: по этому индикатору выставляет отложенные ордера и передвигает Stop Loss у позиций.MathCeilRoundFloor
Пример работы функций MathCeil, MathRound и MathFloor.