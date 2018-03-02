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SignalMAAboveBelow 2 - библиотека для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1442
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
\MQL5\Include\Expert\Signal\
SignalMAAboveBelow 2.mqh (19.41 KB) просмотр
\MQL5\Experts\
TestSignalMAAboveBelow.mq5 (16.13 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Развитие первой версии библиотеки SignalMAAboveBelow.


Новое в версии 2

  • Параметр Type of trade - теперь можно задавать, какой тип сигнала выдает модуль:
    • только BUY;
    • только SELL;
    • BUY и SELL.

Пример открытия позиций при параметре Reverse == false:

SignalMAAboveBelow 2 BUY

Рис. 1. SignalMAAboveBelow 2 - открытие BUY позиции

SignalMAAboveBelow 2 SELL

Рис. 2. SignalMAAboveBelow 2 - открытие SELL позиции


Параметры модуля сигналов

  • Reverse - флаг реверса сигналов;
  • PeriodMA - период усреднения индикатора Moving Average;
  • Shift - смещение индикатора Moving Average по горизонтали;
  • Method - тип сглаживания индикатора Moving Average;
  • Applied - тип цены на основе которой рассчитывается индикатор Moving Average;
  • TypeOfTrade - тип торговых сигналов: 0 → BUY, 1 → SELL, 2 → BUY and SELL.
Stochastic DeMarker Stochastic DeMarker

Эта версия индикатора DeMarker использует "помощь" сглаженного Стохастика, чтобы лучше выделить состояния DeMarker и упростить оценку тренда.

T3 levels T3 levels

T3 по способу расчета очень похож на EMA. Это позволяет использовать его для расширения индикатора EMA Levels. Но рекомендуются эксперименты для нахождения подходящей комбинации определенного символа и таймфрейма.

Fractured Fractals Fractured Fractals

Советник работает по индикатору Fractals: по этому индикатору выставляет отложенные ордера и передвигает Stop Loss у позиций.

MathCeilRoundFloor MathCeilRoundFloor

Пример работы функций MathCeil, MathRound и MathFloor.