NHNL - indicador para MetaTrader 5
El indicador New High New Low Index muestra los índices de los valores High/Low del símbolo.
Los índices se calculan como la diferencia entre el número de los máximos más grandes y el número de los mínimos más pequeños durante un determinado período.
A parte de los índices High y Low, el indicador muestra su valor total- el índice HL.
El indicador tiene un parámetro personalizado:
- Period - período para el que van a calcularse los índices High y Low.
