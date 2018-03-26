El indicador New High New Low Index muestra los índices de los valores High/Low del símbolo.

Los índices se calculan como la diferencia entre el número de los máximos más grandes y el número de los mínimos más pequeños durante un determinado período.

A parte de los índices High y Low, el indicador muestra su valor total- el índice HL.

El indicador tiene un parámetro personalizado: