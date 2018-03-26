CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

RSdynamic_line - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
754
Ranking:
(11)
Publicado:
RSdynamic_line.mq5 (23.48 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador se basa en las medias móviles. Calcula dinámicamente y muestra los posibles niveles de soporte/resistencia.

Tiene dos parámetros personalizados:

  • Period - período del cálculo;
  • Applied price - precio del cálculo.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20053

NHNL_Divergence NHNL_Divergence

Indicador de la divergencia de los índices High/Low.

SignalMAAboveBelow 2 SignalMAAboveBelow 2

Módulo de señales comerciales a base del módulo de señales del indicador Moving Average.

SerialMA SerialMA

Media móvil dinámica.

SimpleZZ SimpleZZ

ZigZag simple con el ajuste del paso.