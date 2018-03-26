CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

NHNL_Divergence - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1212
Ranking:
(17)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador personalizado NHNL_Divergence (a base del indicador NHNL) dibuja la línea del índice HL en una ventana separada y visualiza las divergencias en esta línea y en el gráfico de precios.

La presencia del indicador NHNL no es obligatoria para el trabajo.

El indicador tiene tres parámetros personalizados:

  • Period - período del cálculo de los índices High/Low del indicador NHNL;
  • Bullish color - color de las flechas y líneas alcistas de señal;
  • Bearish color - color de las flechas y líneas bajistas de señal.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20052

SignalMAAboveBelow 2 SignalMAAboveBelow 2

Módulo de señales comerciales a base del módulo de señales del indicador Moving Average.

NHNL NHNL

Indicador New High New Low Index.

RSdynamic_line RSdynamic_line

Indicador de niveles dinámicos de soporte/resistencia.

SerialMA SerialMA

Media móvil dinámica.