El indicador personalizado NHNL_Divergence (a base del indicador NHNL) dibuja la línea del índice HL en una ventana separada y visualiza las divergencias en esta línea y en el gráfico de precios.
La presencia del indicador NHNL no es obligatoria para el trabajo.
El indicador tiene tres parámetros personalizados:
- Period - período del cálculo de los índices High/Low del indicador NHNL;
- Bullish color - color de las flechas y líneas alcistas de señal;
- Bearish color - color de las flechas y líneas bajistas de señal.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20052
