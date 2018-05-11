無料でロボットをダウンロードする方法を見る
SignalMAAboveBelow 2 - MetaTrader 5のためのライブラリ
このライブラリはSignalMAAboveBelowをさらに開発したものです。
バージョン2の新機能:
- Type of tradeパラメータによって、モジュールによって生成されるシグナルの種類を設定できるようになりました。
- only BUY（買いのみ）
- only SELL（売りのみ）
- BUY and SELL（売買）
Reverse == false の場合にポジションを開く例:
図1 SignalMAAboveBelow 2 - 買いポジションを開く
図2 SignalMAAboveBelow 2 - 売りポジションを開く
シグナルモジュールのパラメータ
- Reverse - シグナル反転フラグ
- PeriodMA - 移動平均指標の平均期間
- Shift - 移動平均指標の水平方向のシフト
- Method - 移動平均指標の平滑化の種類
- Applied - 移動平均指標が計算が基づかれる価格の種類
- TypeOfTrade - 取引シグナルの種類: 0 → 買い、1 → 売り、2 → 売買
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/20051
