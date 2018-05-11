このライブラリはSignalMAAboveBelowをさらに開発したものです。





バージョン2の新機能:

Type of trade パラメータによって、モジュールによって生成されるシグナルの種類を設定できるようになりました。 only BUY（買いのみ） only SELL（売りのみ） BUY and SELL（売買）

Reverse == false の場合にポジションを開く例:

図1 SignalMAAboveBelow 2 - 買いポジションを開く

図2 SignalMAAboveBelow 2 - 売りポジションを開く





シグナルモジュールのパラメータ