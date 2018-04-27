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程序库

SignalMAAboveBelow 2 - MetaTrader 5程序库

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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\MQL5\Include\Expert\Signal\
SignalMAAboveBelow 2.mqh (19.41 KB) 预览
\MQL5\Experts\
TestSignalMAAboveBelow.mq5 (16.13 KB) 预览
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这个函数库是 SignalMAAboveBelow 的进一步开发。


版本 2 中的新功能

  • Type of trade 参数允许设置模块产生的信号类型:
    • 仅买入
    • 仅卖出
    • 买入和卖出

Reverse == false 时的开仓例子:

SignalMAAboveBelow 2 BUY

图例 1. SignalMAAboveBelow 2 - 开买入仓

SignalMAAboveBelow 2 SELL

图例 2. SignalMAAboveBelow 2 - 开卖出仓


信号模块的参数

  • Reverse - 反转信号标志;
  • PeriodMA - 移动均线指标的均化周期;
  • Shift - 移动均线指标的水平偏移;
  • Method - 移动均线指标的平滑类型;
  • Applied - 价格类型，基于价格计算移动均线指标;
  • TypeOfTrade - 交易信号类型: 0 → 买入, 1 → 卖出, 2 → 买入和卖出。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20051

NHNL NHNL

新高新低指数指标。

MultipleFractals MultipleFractals

一款多重分形指标。

NHNL_Divergence NHNL_Divergence

高/低指数的背离指标。

RSdynamic_line RSdynamic_line

一款动态支撑/阻力价位指标。