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SignalMAAboveBelow 2 - MetaTrader 5程序库
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这个函数库是 SignalMAAboveBelow 的进一步开发。
版本 2 中的新功能
- Type of trade 参数允许设置模块产生的信号类型:
- 仅买入
- 仅卖出
- 买入和卖出
当 Reverse == false 时的开仓例子:
图例 1. SignalMAAboveBelow 2 - 开买入仓
图例 2. SignalMAAboveBelow 2 - 开卖出仓
信号模块的参数
- Reverse - 反转信号标志;
- PeriodMA - 移动均线指标的均化周期;
- Shift - 移动均线指标的水平偏移;
- Method - 移动均线指标的平滑类型;
- Applied - 价格类型，基于价格计算移动均线指标;
- TypeOfTrade - 交易信号类型: 0 → 买入, 1 → 卖出, 2 → 买入和卖出。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/20051
NHNL
新高新低指数指标。MultipleFractals
一款多重分形指标。
NHNL_Divergence
高/低指数的背离指标。RSdynamic_line
一款动态支撑/阻力价位指标。