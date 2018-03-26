Este indicador permite buscar los fractales con dimensionalidades diferentes y visualizarlos simultáneamente.

Busca los fractales con dimensionalidades de 1х1 a 10х10

El indicador tiene cinco parámetros personalizados:

Min dimension of a fractal - dimensionalidad mínima de los fractales;

- dimensionalidad mínima de los fractales; Max dimension of a fractal - dimensionalidad máxima de los fractales;

- dimensionalidad máxima de los fractales; Use last bar - usar la barra actual para la búsqueda;

- usar la barra actual para la búsqueda; Upper fractals color - color de fractales superiores;

- color de fractales superiores; Lower fractals color - color de fractales inferiores.

Hay que tener en cuenta una cosa, si Usted selecciona "Yes" en el ajuste Use last bar, el fractal extremo derecho encontrado puede ser cancelado cuando se cambia la configuración del lado derecho de la formación de fractales.

Los fractales encontrados se muestran con números correspondientes a sus dimensionalidades.

Fig. 1 Fractales con dimensinalidad 2х2

Fig. 2 Fractales con dimensinalidad 3х3

Fig. 3 Fractales con dimensinalidad 4х4

Fig. 4 Fractales con dimensinalidad de 2х2 a 10x10