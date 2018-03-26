Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MultipleFractals - indicador para MetaTrader 5
Este indicador permite buscar los fractales con dimensionalidades diferentes y visualizarlos simultáneamente.
Busca los fractales con dimensionalidades de 1х1 a 10х10
El indicador tiene cinco parámetros personalizados:
- Min dimension of a fractal - dimensionalidad mínima de los fractales;
- Max dimension of a fractal - dimensionalidad máxima de los fractales;
- Use last bar - usar la barra actual para la búsqueda;
- Upper fractals color - color de fractales superiores;
- Lower fractals color - color de fractales inferiores.
Los fractales encontrados se muestran con números correspondientes a sus dimensionalidades.
Fig. 1 Fractales con dimensinalidad 2х2
Fig. 2 Fractales con dimensinalidad 3х3
Fig. 3 Fractales con dimensinalidad 4х4
Fig. 4 Fractales con dimensinalidad de 2х2 a 10x10
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20048
