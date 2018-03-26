CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MultipleFractals - indicador para MetaTrader 5

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1160
Ranking:
(10)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador permite buscar los fractales con dimensionalidades diferentes y visualizarlos simultáneamente.

Busca los fractales con dimensionalidades de 1х1 a 10х10

El indicador tiene cinco parámetros personalizados:

  • Min dimension of a fractal - dimensionalidad mínima de los fractales;
  • Max dimension of a fractal - dimensionalidad máxima de los fractales;
  • Use last bar - usar la barra actual para la búsqueda;
  • Upper fractals color - color de fractales superiores;
  • Lower fractals color - color de fractales inferiores.
Hay que tener en cuenta una cosa, si Usted selecciona "Yes" en el ajuste Use last bar, el fractal extremo derecho encontrado puede ser cancelado cuando se cambia la configuración del lado derecho de la formación de fractales.

Los fractales encontrados se muestran con números correspondientes a sus dimensionalidades.

Fig. 1 Fractales con dimensinalidad 2х2

Fig. 2 Fractales con dimensinalidad 3х3

Fig. 3 Fractales con dimensinalidad 4х4

Fig. 4 Fractales con dimensinalidad de 2х2 a 10x10

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/20048

CCI_Divergence CCI_Divergence

El indicador busca y visualiza las divergencias en el gráfico del indicador personalizado CCI.

BB-Percentage-Decimal BB-Percentage-Decimal

Bollinger Bands en forma del oscilador.

NHNL NHNL

Indicador New High New Low Index.

SignalMAAboveBelow 2 SignalMAAboveBelow 2

Módulo de señales comerciales a base del módulo de señales del indicador Moving Average.