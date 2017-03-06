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SignalMAAboveBelow - библиотека для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
2035
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
\MQL5\Include\Expert\Signal\
SignalMAAboveBelow.mqh (19.21 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

ВНИМАНИЕ! Файл модуля сигналов нужно положить в папку "Каталог данных"\MQL5\Include\Expert\Signal\". Самый простой способ — в редакторе MetaEditor в окне поиска (справа вверху) ввести "SignalMAAboveBelow" и дальше действовать по инструкции: Как бесплатно скачать торговых роботов из Библиотеки MetaTrader 4/5?

Модуль торговых сигналов "SignalMAAboveBelow.mqh" на базе модуля сигналов индикатора Moving Average  генерирует только один вид сигнала: цена выше или ниже Moving Average.

SignalMAAboveBelow

Сигналы:

  • Сигнал "BUY" — цена выше Moving Average 
  • Сигнал "SELL" — цена ниже Moving Average

П‌араметры модуля сигналов:

  • Reverse, bool, false — реверс сигнала: сигналы "BUY" и "SELL" меняются местами
  • PeriodMA, int, 12, — период усреднения
  • Shift, int, 0 — смещение индикатора по горизонтали 
  • Method, ENUM_MA_METHOD, MODE_SMA — тип сглаживания 
  • Applied, ENUM_APPLIED_PRICE, PRICE_CLOSE — тип цены

На базе этого сигнала советники создаются при помощи Мастер MQL4/MQL5 - MetaEditor. При выборе этого сигнала ищите сигнал по названию "Signals of indicator 'Moving Average Above Below'":

SignalMAAboveBelow wizard

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