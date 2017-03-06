ВНИМАНИЕ! Файл модуля сигналов нужно положить в папку "Каталог данных"\MQL5\Include\Expert\Signal\". Самый простой способ — в редакторе MetaEditor в окне поиска (справа вверху) ввести "SignalMAAboveBelow" и дальше действовать по инструкции: Как бесплатно скачать торговых роботов из Библиотеки MetaTrader 4/5?

Модуль торговых сигналов "SignalMAAboveBelow.mqh" на базе модуля сигналов индикатора Moving Average генерирует только один вид сигнала: цена выше или ниже Moving Average.

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Сигналы:

Сигнал "BUY" — цена выше Moving Average

С игнал "SELL" — цена ниже Moving Average

П‌араметры модуля сигналов:

Reverse, bool, false — реверс сигнала: сигналы "BUY" и "SELL" меняются местами

PeriodMA, int, 12, — период усреднения

Shift, int, 0 — смещение индикатора по горизонтали

Method, ENUM_MA_METHOD, MODE_SMA — тип сглаживания

Applied, ENUM_APPLIED_PRICE, PRICE_CLOSE — тип цены