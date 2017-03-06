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SignalMAAboveBelow - библиотека для MetaTrader 5
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ВНИМАНИЕ! Файл модуля сигналов нужно положить в папку "Каталог данных"\MQL5\Include\Expert\Signal\". Самый простой способ — в редакторе MetaEditor в окне поиска (справа вверху) ввести "SignalMAAboveBelow" и дальше действовать по инструкции: Как бесплатно скачать торговых роботов из Библиотеки MetaTrader 4/5?
Модуль торговых сигналов "SignalMAAboveBelow.mqh" на базе модуля сигналов индикатора Moving Average генерирует только один вид сигнала: цена выше или ниже Moving Average.
Сигналы:
- Сигнал "BUY" — цена выше Moving Average
- Сигнал "SELL" — цена ниже Moving Average
Параметры модуля сигналов:
- Reverse, bool, false — реверс сигнала: сигналы "BUY" и "SELL" меняются местами
- PeriodMA, int, 12, — период усреднения
- Shift, int, 0 — смещение индикатора по горизонтали
- Method, ENUM_MA_METHOD, MODE_SMA — тип сглаживания
- Applied, ENUM_APPLIED_PRICE, PRICE_CLOSE — тип цены
На базе этого сигнала советники создаются при помощи Мастер MQL4/MQL5 - MetaEditor. При выборе этого сигнала ищите сигнал по названию "Signals of indicator 'Moving Average Above Below'":
Советник по индикатору "RPoint". Разметка графика реверсом в X-поинтов. Качественный зигзаг на основе HiLo.NUp1Down
Стратегия: N баров вверх и один вниз. Trailing. Расчёт лота как процент риска от свободной маржи.
Советник "Неваляшка".NonLag inverse fisher transform of RSX
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