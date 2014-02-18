请观看如何免费下载自动交易
随机震荡指标 （基于随机动量），它源于William Blau的《动量，方向和背离》一书，它显示为带有一根彩云形式信号线的彩色柱状图。
该指标使用SmoothAlgorithms.mqh类库（必须复制到terminal_data_folder\MQL5\Include下）。类的使用在“不使用额外的缓存来计算用于中间过程的平均价格序列”一文中详细描述。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/2003
BlauErgodicMDI_HTF
在输入参数中提供时间框架可选项的BlauErgodicMDI指标。Exp_BlauTStochI
使用BlauTStochI指标的交易系统。