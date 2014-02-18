代码库部分
BlauSMStochastic - MetaTrader 5脚本

随机震荡指标 （基于随机动量），它源于William Blau的《动量，方向和背离》一书，它显示为带有一根彩云形式信号线的彩色柱状图。

该指标使用SmoothAlgorithms.mqh类库（必须复制到terminal_data_folder\MQL5\Include下）。类的使用在“不使用额外的缓存来计算用于中间过程的平均价格序列”一文中详细描述。

图 1. BlauSMStochastic指标

