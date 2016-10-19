コードベースセクション
BlauSMStochastic - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
891
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
blausmstochastic.mq5 (10.96 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
色付きの雲の形で実装されたウィリアムブラウ著作の 「Momentum, Direction and Divergence（モメンタム、方向、および発散）」からのストキャスティクス（ストキャスティクスモメンタムに基づく）。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　BlauSMStochastic指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/2003

i_Trend i_Trend

色付きの雲の形で描かれたトレンド指標

Vegas Vegas

固定シフトを有するいくつかのエンベロープ

BlauErgodicMDI_HTF BlauErgodicMDI_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBlauErgodicMDI_HTF指標

BlauSMStochastic_HTF BlauSMStochastic_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つBlauSMStochastic 指標