CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BlauSMStochastic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1177
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Oscilador Estocástico (Com base no Momentum Estocástico) do livro "Momentum, Direction and Divergence" por William Blau, implementado sob a forma de um histograma colorido com uma linha de sinal na forma de uma nuvem colorida.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. O indicador BlauSMStochastic

Figura 1. O indicador BlauSMStochastic

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2003

i_Trend i_Trend

O indicador de tendência desenhado sob a forma de nuvem colorida.

Vegas Vegas

Vários envelopes com deslocamentos fixos.

BlauErgodicMDI_HTF BlauErgodicMDI_HTF

O indicador BlauErgodicMDI com a opção de seleção de um período de tempo nos parâmetros de entrada.

Exp_BlauTStochI Exp_BlauTStochI

Sistema de negociação utilizando o indicador BlauTStochI.