Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
BlauSMStochastic - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1177
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Oscilador Estocástico (Com base no Momentum Estocástico) do livro "Momentum, Direction and Divergence" por William Blau, implementado sob a forma de um histograma colorido com uma linha de sinal na forma de uma nuvem colorida.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. O indicador BlauSMStochastic
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/2003
O indicador de tendência desenhado sob a forma de nuvem colorida.Vegas
Vários envelopes com deslocamentos fixos.
O indicador BlauErgodicMDI com a opção de seleção de um período de tempo nos parâmetros de entrada.Exp_BlauTStochI
Sistema de negociação utilizando o indicador BlauTStochI.