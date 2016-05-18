und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BlauSMStochastic - Indikator für den MetaTrader 5
Stochastic Oszillator (basierend auf Stochastic Momentum) aus dem Buch "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms mit einer Signallinie die als farbige Wolke implementiert wurde.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abbildung 1. Der BlauSMStochastic Indikator
Trend Indikator gezeichnet in form einer farbigen Wolke.Vegas
Verschiedene Hüllkurven mit fixierter Verschiebung.
Der BlauErgodicMDI Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.BlauSMStochastic_HTF
Der BlauSMStochastic Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen..