BlauSMStochastic - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
771
(26)
blausmstochastic.mq5 (10.96 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
Stochastic Oszillator (basierend auf Stochastic Momentum) aus dem Buch "Momentum, Richtung und Divergenz" von William Blau, implementiert in Form eines Farbhistogramms mit einer Signallinie die als farbige Wolke implementiert wurde.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abbildung 1. Der BlauSMStochastic Indikator

