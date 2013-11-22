CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BlauSMStochastic - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2668
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Stochastic Oscillator (основан на стохастическом моментуме) из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы с сигнальной линией, выполненной цветным облаком.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор BlauSMStochastic

Рис.1. Индикатор BlauSMStochastic

Exp_BlauTStochI Exp_BlauTStochI

Торговая система с использованием индикатора BlauTStochI.

TrendValue_HTF TrendValue_HTF

Индикатор TrendValue с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

UltraWPR_HTF_Signal_BG UltraWPR_HTF_Signal_BG

Индикатор UltraWPR_HTF_Signal_BG выводит информацию о направлении тренда по данным индикатора UltraWPR на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки, подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон.

BlauTSStochastic BlauTSStochastic

Стохастический осциллятор Уильяма Блау, реализованный в виде цветной гистограммы с сигнальной линией, выполненной цветным облаком.