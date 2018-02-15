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Индикаторы

DSL - TEMA MACD - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Вариация давно известного и полезного индикатора MACD.

В этой версии используются:

  • для расчета MACD используется TEMA (тройная экспоненциальная скользящая средняя), вместо EMA.
  • DSL (прерывистая сигнальная линия), а вместо одной сигнальной линии — две.  Таким образом, введены дополнительные уровни и линии. По сравнению с классической версией индикатора, он лучше избегает подачи ложных сигналов и может быть использован в определении кратковременных разворотов.

В совокупности результаты получаются быстрее, чем при использовании обычной MACD, вычисляемой по EMA, и даже чем при использовании DSL - DEMA MACD. Всё это делает индикатор более удобным для скальпинговых технологий.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20019

DSL - DEMA MACD DSL - DEMA MACD

Вариация давно известного и полезного индикатора MACD, в котором вместо EMA для расчета используется DEMA (двойная экспоненциальная скользящая средняя). Также в индикаторе используется DSL (прерывистая сигнальная линия), а вместо одной сигнальной линии применяются две. Таким образом, в него введены дополнительные уровни и линии. По сравнению с классической версией индикатора, он лучше избегает подачи ложных сигналов и может быть использован в определении кратковременных разворотов.

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