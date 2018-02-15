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DSL - TEMA MACD - индикатор для MetaTrader 5
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Вариация давно известного и полезного индикатора MACD.
В этой версии используются:
- для расчета MACD используется TEMA (тройная экспоненциальная скользящая средняя), вместо EMA.
- DSL (прерывистая сигнальная линия),
а вместо одной сигнальной линии — две. Таким образом, введены
дополнительные уровни и линии. По сравнению с классической версией
индикатора, он лучше избегает подачи ложных сигналов и может быть
использован в определении кратковременных разворотов.
В совокупности результаты получаются быстрее, чем при использовании обычной MACD, вычисляемой по EMA, и даже чем при использовании DSL - DEMA MACD. Всё это делает индикатор более удобным для скальпинговых технологий.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20019
Вариация давно известного и полезного индикатора MACD, в котором вместо EMA для расчета используется DEMA (двойная экспоненциальная скользящая средняя). Также в индикаторе используется DSL (прерывистая сигнальная линия), а вместо одной сигнальной линии применяются две. Таким образом, в него введены дополнительные уровни и линии. По сравнению с классической версией индикатора, он лучше избегает подачи ложных сигналов и может быть использован в определении кратковременных разворотов.Stochastic RVI
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