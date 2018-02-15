Вариация давно известного и полезного индикатора MACD, в котором вместо EMA для расчета используется DEMA (двойная экспоненциальная скользящая средняя). Также в индикаторе используется DSL (прерывистая сигнальная линия), а вместо одной сигнальной линии применяются две. Таким образом, в него введены дополнительные уровни и линии. По сравнению с классической версией индикатора, он лучше избегает подачи ложных сигналов и может быть использован в определении кратковременных разворотов.

Stochastic и RVI (Relative Vigor Index) — два индикатора для оценки областей перекупленности и перепроданности в рыночных движениях. Представленный продукт комбинирует их оба в один продукт — Stochastic of Relative Vigor Index.