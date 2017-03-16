Стохастик преимущественно используется в комбинации со встроенной сигнальной линией и уровнями. Некоторые трейдеры предпочитают уровни, некоторые — сигнальную линию. Можно спорить о том, что из них лучше, но это в любом случае зависит от стиля трейдинга.

Это версия, которая в каком-то смысле совмещает два вышеописанных подхода.

Идея прерывистой сигнальной линии проста: когда значение стохастика выше центральной линии (50), то рассчитывается только верхняя сигнальная линия, а нижняя "наследуется". Когда значение стохастика находится ниже центральной линии - наоборот, рассчитывается нижняя линия, а верхняя "наследуется". Таким образом, мы получаем своего рода комбинацию уровней и сигнальных линий без необходимости изменять значение самого стохастика. Очевидно, что у него есть преимущества по сравнению с обоими описываемыми базовыми подходами (особенно это касается избегания проблем с "трендом", когда используется только одна сигнальная линия). В любом случае, я советую подробно протестировать этот код перед его применением.







