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Dsl - stochastic - индикатор для MetaTrader 5
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Стохастик преимущественно используется в комбинации со встроенной сигнальной линией и уровнями. Некоторые трейдеры предпочитают уровни, некоторые — сигнальную линию. Можно спорить о том, что из них лучше, но это в любом случае зависит от стиля трейдинга.
Это версия, которая в каком-то смысле совмещает два вышеописанных подхода.
Идея прерывистой сигнальной линии проста: когда значение стохастика выше центральной линии (50), то рассчитывается только верхняя сигнальная линия, а нижняя "наследуется". Когда значение стохастика находится ниже центральной линии - наоборот, рассчитывается нижняя линия, а верхняя "наследуется". Таким образом, мы получаем своего рода комбинацию уровней и сигнальных линий без необходимости изменять значение самого стохастика. Очевидно, что у него есть преимущества по сравнению с обоими описываемыми базовыми подходами (особенно это касается избегания проблем с "трендом", когда используется только одна сигнальная линия). В любом случае, я советую подробно протестировать этот код перед его применением.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17660
Двойной стохастик от RSI с плавающими уровнями.Dsl - macd
Индикатор MACD в интерпретации прерывистой сигнальной линии (DSL).
Dsl (прерывистая сигнальная линия) - RSX.Candle Shadow
Поиск свечей без верхней или без нижней тени. Стиль индикатора DRAW_ARROW.