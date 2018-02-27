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著名和有用的 MACD 指标的一种变化，
这个版本使用了:
- TEMA (三重指数移动平均，Triple Exponential Moving Average) 而不是使用 EMA (指数移动平均，Exponential Moving Average) 来进行 MACD 的计算。
- DSL (中断信号线，Discontinued Signal Lines) 使用了两条信号线而不是一条。使用这种水平线和信号线，根据测试来判断，能够更好地避免错误信号，并且可以用于（短期）趋势反转的侦测。
总体而言，它的结果快于通常的 (使用 EMA 的) MACD，并且也快于 DSL - DEMA MACD，所以可能更加适合于剥头皮技术。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20019
DSL - DEMA MACD
著名的 MACD 指标的一种变化，使用了 DEMA (双重指数移动平均，Double Exponential Moving Average)，而不是 EMA (指数移动平均，Exponential Moving Average) 来进行 MACD 的计算, 并且使用了两条 DSL (中断信号线，Discontinued Signal Lines) 而不是一条。使用这种水平线和信号线，根据测试来判断，能够更好地避免错误信号，并且可以用于（短期）趋势反转的侦测。随机振荡 RVI
随机振荡和 RVI (相对能量指数) - 这两个指标都衡量市场变化中的超买和超卖。这个指标把它们两个综合到一起成为一个指标 - 相对能量指数的随机振荡。
组合套利
这个交易机器人在EURGBP和它的组合报价之间进行套利(三角套利)。Starter_v6mod
一个基于 'EMAAngle' 和 '含有拉盖尔过滤器的拉盖尔 RSI' 指标的交易系统。