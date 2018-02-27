著名的 MACD 指标的一种变化，使用了 DEMA (双重指数移动平均，Double Exponential Moving Average)，而不是 EMA (指数移动平均，Exponential Moving Average) 来进行 MACD 的计算, 并且使用了两条 DSL (中断信号线，Discontinued Signal Lines) 而不是一条。使用这种水平线和信号线，根据测试来判断，能够更好地避免错误信号，并且可以用于（短期）趋势反转的侦测。

随机振荡和 RVI (相对能量指数) - 这两个指标都衡量市场变化中的超买和超卖。这个指标把它们两个综合到一起成为一个指标 - 相对能量指数的随机振荡。