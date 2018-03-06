CodeBaseSecciones
Stochastic RVI - indicador para MetaTrader 5

Mladen Rakic
Stochastic y RVI (Relative Vigor Index) son dos indicadores para evaluar las zonas de sobrecompra y sobreventa en los movimientos de mercado.

Esta herramienta los combina en una— Stochastic of Relative Vigor Index.

  • Destaca los regiones de sobrecompra y sobreventa.
  • Produce una cantidad relativamente pequeña de señales, ya que filtra las señales falsas.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/20011

