Stochastic RVI - indicador para MetaTrader 5
- 936
Stochastic y RVI (Relative Vigor Index) son dos indicadores para evaluar las zonas de sobrecompra y sobreventa en los movimientos de mercado.
Esta herramienta los combina en una— Stochastic of Relative Vigor Index.
- Destaca los regiones de sobrecompra y sobreventa.
- Produce una cantidad relativamente pequeña de señales, ya que filtra las señales falsas.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/20011
