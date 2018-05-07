MACD計算にEMA（指数移動平均）を使用する代わりに、DEMA（二重指数移動平均）を使用し、DSL（Discontinued Signal Lines）を持ち、１つのシグナルラインの代わりに2つを用いる、長く知られている有用なMACD指標のバリエーションです。このようにして、シグナルラインだけでなくレベルも導入され、テストから判断すると、偽シグナルを避ける方が優れていて（短期間）反転検出にも使用できるようです。

ストキャスティクスとRVI（相対的活力指数）指標は、両方、市場の動きの買われ過ぎ/売られ過ぎ領域を測定します。この指標は、それらを単一の指標（相対的な活力指数のストキャスティクス）に組み合わせます。